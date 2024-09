Изложение за водещи китайски продукти и услуги и бизнес форум с двустранни срещи

За да отбележи 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България, да събере на едно място предприемачи от двете страни с цел насърчаване на обмена в областта на търговията и инвестициите, да повиши обхвата и нивото на бизнес сътрудничеството, посолството на Китай в България ще проведе Изложение на водещи китайски продукти и услуги и бизнес форум с двустранни срещи с вход свободен.

Целта на мероприятието е да създаде платформа за обществеността и бизнес кръговете да се запознаят с китайските продукти и услуги, да се насладят на първокласен опит в тази сфера, както и да намерят нови възможности за двустранно бизнес сътрудничество.

Време:

12 септември 14,00 ч, 14 септември 14,00 ч. - вход свободен

Място:

София, Hall A6, Национален дворец на културата

Изложбена площ:

500 м2 закрита, 1500 м2 открита

Сектори: потребителска електроника, електрически превозни средства, дигитализация, биотехнологии, възобновяеми източници на енергия, финансови услуги, изграждане на основна инфраструктура, логистика.

Организиран съвместно от:

посолство на Китайската народна република в Република България,

Българската национална асоциация Един пояс, един път.

Съорганизатори на бизнес

форума с двустранни срещи:

Българска търговско-промишлена палата,

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

Детайли относно бизнес форума

с двустранни срещи

До момента 25 водещи и качествени китайски компании, 4 български или транснационални представители на китайски продукти са потвърдили участие в изложението и/или бизнес срещи, както следва:

Финансови институции:

1.Bank of China (Central and Eastern Europe) Limited (Bucharest Branch)

2.The Export-Import Bank of China (CEXIM, Poland Office)

3.Industrial and Commercial Bank of China (Austria Bank)

4.Citic Europe Holdings and its subdidiary companies: ZDAS; Pivovary Lobkowicz Group

Дигитални продукти:

5.Huawei Bulgaria

6.Dahua Technology Bulgaria

7.ZTE Bulgaria

Битова техника

8.Hisense Bulgaria

9.Metz Electronics Srl (Skyworth)

10.Technopolis

Електрически превозни средства и свързани индустрии

11.Great Wall Motor Bulgarian Agent

12.China Motor Company (Dong Feng Motor Bulgarian Agent)

13.ZS Europe (Bulgarian branch of Shanghai Unison Aluminum Products)

14.Laun Technology

Възобновяеми енергии и съхраняване на енергия

15.Huasun Energy

16.JinkoSolar

17.China National Nuclear Corporation

18.United Energy Group

Изграждане на жп линии и инфраструктура

19.Shandong High-Speed Group and subsidiaries of supply chain management, building materials, industrial development.

20.China Railway Group Limited (CREC).

21.China State Railway Group (CHINA RAILWAY).

22.China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

23.CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.

24.COSCO SHIPPING Europe.

Правни услуги

26.Jingsh Law Firm

Логистика

27.Greenroad International Logistics

Медицински и здравни инструменти

28.Wantai BioPharm

Туризъм

29.Hiseas International Tourism Group