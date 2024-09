1 млн. км с една кола? Може, но зависи от модела и двигателя

У нас славата на дълголетници имат старите таксита Hyundai Sonata

Последният истински мерцедес е хит в България

Пробег от 200 до 300 хиляди километра без основен ремонт при съвременните коли е нещо нормално, така че не е изненада, че в сайтовете с обяви за продажба на автомобили често са изминали 200 и повече хиляди километра, които въпреки това все още държат цена.

Могат ли колите да служат добре на собствениците си дори след толкова много километри? Да, но зависи от колата и двигателя.

Наскоро новината за Mercedes 240 d W123, който

вече е изминал 7 милиона километра като такси,

обиколи света, а има и по-стар Mercedes 240 d W114, който е изминал 4,6 милиона километра отново като такси в Гърция, преди да бъде прибран в музея на компанията в Щутгарт. Mercedes от сериите W114 и W123, както и W124 и W210 с дизелови двигатели са известни като автомобили, които могат лесно да изминат милион километра. Така че не е изненадващо, че много таксиметрови шофьори, особено в Африка, все още ги използват, пренебрегвайки офертите на далеч по-млади екземпляри.

Световна слава спечели вече покойният американец Ърв Гордън, чието

Volvo P1800 все още заема място в Книгата на рекордите “Гинес”

с невероятните 5,2 милиона километра.

Друг шведски автомобил, който е синоним на надеждност, е Saab 900 Turbo. Този модел впечатли много шофьори през 80-те и началото на 90-те години поради своя дизайн, но и заради здравината си. Такова волво с навъртени повече от 1,6 милиона километра се съхранява в музей в САЩ. Най-изненадващото е, че по време на експлоатацията му само три пъти се е налагало да се смени гарнитурата на главата, но никога двигателят, скоростната кутия или турбото.

Saab 900 Turbo също е синоним на шведска надеждност.

BMW 325i (E30) също има изключително издръжлив двигател. Тестът, проведен от производителя на смазочни материали Mobil, е доста интересен. Колата е поставена на ролки

и е карана непрекъснато четири години със скорост от 70 до 130 км/ч

Спрян е само за редовни сервизи и смяна на масло, а двигателят издържа цели 1,6 милиона километра без ремонт. Въпреки че тези условия са значително по-меки от всекидневното шофиране в реален трафик, 1,6 милиона километра без повреда са наистина впечатляващи.

BMW 325i (Е30) има изключително издържлив двигател.

Skoda Octavia от първото поколение с дизелов двигател 1,9 TDI е изключително издръжлив и може да измине повече от милион километра без големи повреди. Същото важи и за първото поколение Subaru Forester.

Интересно в списъка с “милионерите” попада и хибрид, който въпреки по-сложната си технология и батерия може да измине повече от милион километра, което вече е впечатлило много таксиметрови шофьори. Това е Toyota Prius от второ поколение.

В България славата на един от най-дълголетните автомобили има Hyundai Sonata с производство между 2005 и 2009 година.

Версията седан бе предпочитана от повечето таксиджии в София и страната

заради уникалната си издръжливост.

Често южнокорейските автомобили, боядисани в жълто, прехвърляха 500 000 км пробег, без да създават каквито и да е ядове на шофьорите.

Легенди се носят за старите таксита Hyundai Sonata.

Някои от тези сонати дори навъртяха дори над 1 милион километра, и то

като се има предвид, че те бяха снабдени с газови бутилки -

нещо, които не помага на издръжливостта на всеки двигател с вътрешно горене.

Mercedes C-Class е достоен конкурент на легендата Volkswagen Golf в българския пазар на колите втора употреба. Регистрациите на С-класата растат с 10% на годишна база, като от началото на годината са регистрирани над 3500 такива мерцедеса. Най-търсени са дизеловите модификации 220 CDI и 200 CDI.

С-класата на Mercedes

никога не е бил евтин автомобил,

така че повечето купувачи могат само да мечтаят да се сдобият с такъв, но нещата се променят, когато става въпрос за пазара на употребявани автомобили.

10-годишната версия на С-класата е изключително търсена на вторичния пазар.

C-класите имат репутацията на много качествени автомобили, а употребяваните екземпляри са много разпространени и популярни на нашия пазар, като голяма част от тях са и внос. Тъй като изминаха вече 10 години от началото на продажбите на последното поколение C-класа (W205), цените междувременно паднаха значително, така че на пазара могат да се намерят екземпляри за около 20-25 хиляди лева.

За около 35-40 хиляди лева можете да получите кола във все още много добро състояние, така че не е изненадващо, че мнозина посягат към този модел в желанието да се поглезят с нещо луксозно, когато не са могли да го направят, когато колата е била нова или по-нова.

Последното поколение на C-класата дойде на българския пазар през 2014 г. като лимузина и T-модел (комби), но по-голямата част от моделите, които бяха продадени или по-късно внесени като използвани, бяха лимузини, които са много по-популярни, отколкото комбита.

Комби версията обаче също не бива да се пренебрегва,

защото в Германия се продават осезаемо по-добре и има още по-големи шансове да намерите по-добро комби за цената си от вносен седан.

За семейства комби версията е за предпочитане.

Външният вид на този Mercedes от среден клас е силно базиран на S-класата, много е елегантен и остава такъв и до днес.

През следващите години към моделната гама бяха добавени версии купе и кабриолет. По правило на пазара за употребявани автомобили трябва да се бръкнете много повече за тях, тъй като наличните екземпляри са с много по-мощни двигатели и по-луксозно оборудвани от седаните и комбитата.

Колата е отлично изработена с помощта на висококачествени материали.

Комфортът на окачването също е много добър дори със стандартното стоманено окачване,

което доминира на пазара. С опционалното въздушно окачване, уникално в средния клас отпреди 10 години, окачването е още по-комфортно.

Добрата шумоизолация и изключително удобните седалки правят C-Class приятно превозно средство за дълго пътуване. Собствениците също са доволни от прецизно управление с добра обратна връзка, много мощна спирачна система и високо ниво на безопасност. Фактът, че обемът на багажника е доста под средния, трябва да се преглътне.

Тези, които често пътуват с повече от двама души в колата, трябва да помислят за комби, защото има значително повече място отзад и в багажника. Но това, с което трябва да свикнете при пътуванията,

е много малкият резервоар от 41 литра

в по-слабите дизелови и най-често срещаните на пазара бензинови версии.

Моделите, които ще намерите най-лесно на нашия пазар и които са сред най-достъпните, са дизеловите C 180 d, C 200 d и C 220 d със 116, 136 и 163-170 к.с. Моделите 180 d и 200 d са с изключително икономичен 1,6-литров дизелов двигател, а по-мощният вариант е с много издръжлив голям 2,1-литров дизел. През 2018 г. колата беше преработена в детайли, а гамата от двигатели също беше обновена, като по правило всички те станаха по-мощни.

C-class W205 се оказа изключително качествен и надежден автомобил. В доклад на германския TUV

тази C-класа е най-добрата кола от среден клас

в сравнение с модели от същите години с изключително нисък процент на повреди и дефекти.

Само окачването на моста създава проблеми от време на време. В статистиката за повреди на ADAC тази C-класа също е сред най-добрите. Като цяло, серията W205 може да се счита за “истински Mercedes” и е много добър избор, смятат повечето от търговците и клиентите.