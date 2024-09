Отложиха с няколко часа излизането в открития космос за първата частна разходка (Видео)

Един милиардер е принуден да чака, въпреки че си е платил, за да осъществи първата частна космическа разходка. Това се случва, след като „Спейс Екс“ отложи с няколко часа излизането в космоса на членове на мисията „Поларис Дон“ в четвъртък, съобщи АП.

Технологичният предприемач Джаред Айзъкман и неговият екипаж започнаха да се подготвят за начинанието скоро след като във вторник се изстреляха в орбита за петдневен полет.

The Polaris Dawn crew inside Dragon getting ready for the spacewalk pic.twitter.com/Xyz7GNvn6e — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск обаче обяви отлагането час преди планираното начало на космическата разходка.

Не беше дадено незабавно обяснение, но компанията заяви в Екс, че „всички системи работят добре“.

Polaris Dawn's Mission Commander @rookisaacman has completed his suit mobility tests and is now back inside Dragon pic.twitter.com/oyEvjEKfRo — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Айзъкман и инженер от „СпейсЕкс“ ще се редуват да излизат от капсулата си на стотици километри над Земята, като се придържат близо до люка. Други двама членове на екипажа ще останат привързани към седалките си, защото цялата капсула ще бъде разхерметизирана по време на разходката.

Айзъкман финансира „Спейс Екс“ за първата комерсиална космическа разходка, по време на която трябва да изпробва нов скафандър за открития космос.