Инициативата "She is next" на Visa стартира и в България

Програмата на Visa "She is next" вече е и в България. Нейният старт беше даден вчера - а целта е именно подкрепа на жени-предприемачи чрез финансиране, обучение и менторство.

Глобалната инициатива е факт вече в 17 държави по света, а раздадените грантове са над 1000 на стойност 3,8 млн. долара.

От днес тя стартира в България, а в края на първото и издание през март 15 жени-предприемачи ще получат менторство, а три от тях и грантове на стойност до 20 хил. лева за техния бизнес.

Какво всъщност представлява програмата "She is next"? Началото на глобална инициатива е през 2019 година, по нея са кандидатствали над 52 хил. жени.

У нас инициативата също ще има освен финансова подкрепа, и менторска програма. Важно за участието на даден бизнес е поне 51% от собствеността да е на жена, да имат печалба за последните две години и фирмата да е регистрирана не по-късно от януари 2022 г. Важно е и дигиталното присъствие на бизнеса.

Красимира Райчева,изпълнителен директор на Visa за България

Дамите, които развиват собствен бизнес и се интересуват от участие в програмата, могат да подадат своите кандидатури от 1 октомври до 10 ноември 2024 г. на специалната страница на уебсайта на „Дамски форум".

Менторската програма ще стартира през ноември, в нея ще бъдат избрани 15 дами, които ще имат срещи с бизнесдами, които ще развиват техния потенциал. Жури в края на програмата през март 2025 година ще избере кои от тях ще бъдат победителите, които ще получат грантовете. Първото място е с награда от 20 хил. лева, второто място е с 15 хил. лева, а третото - с 10 хил. лева.

Малкият и средният бизнес винаги е бил фокус на Visa, защото той е гръбнакът на икономиката. Нашата цел с програмата е да предоставим на жените-предприемачи инструментите, ресурсите и подкрепата, които са им нужни, за да развиват успешно своя бизнес, каза изпълнителният директор на Visa за България Красимира Райчева на събитието, посветено на старта на кампанията у нас.

Диана Митева, председател на управителния съвет на Сдружение "Дамски форум" разказа как менторската програма ще помага на жените по техния предприемачески път.

Митева посочи, че се работи за създаване на общност, която да подобри животът и представянето на жените предприемачи.

"Жените са смели, жените са креативни, жените могат, но не смеят да се заявят. Част от програмата е именно в подобряване на това, искаме да подкрепяме жените да заявяват себе си", посочи Митева.

Тя подчерта, че само 30% от предприемачите в България са жени, затова трябва да бъдат стимулирани да имат повече смелост. У нас сега има и разлика между заплащането, както и представянето на жените на ръководни постове - тенденция, която трябвало да бъде променена.

Посланник на програмата у нас е певицата Мария Илиева, която разказа своя успешен път.

"Инициативата има специално място в сърцето ми, защото ще помогне на жените да имат контрол над своето бъдеще. Значението на жените в предприемачеството не може да бъде подценено. И не бива", каза още Илиева.