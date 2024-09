В Америка връщат АМ радиото в колите

Индустрията за електрически автомобили се опита да убие AM радиото, защото причинява смущения, но сега то ще бъде върнато от специален закон в Америка. Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) ще изисква от производителите да оборудват колите си с AM радиочестота без допълнителни такси.

AM (амплитудно модулирана) радиочестота, работи при по-ниски честоти и по-дълги дължини на вълните. Това му позволява да преминава по-далеч от FM честотите. Поради тази причина това е радиото, използвано от Националната интегрирана система за обществено предупреждение и предупреждение на Щатите за изпращане на предупреждения до обществеността.

Ако колите нямат AM радиостанции в своите мултимедийни системи, те няма да получат този тип комуникация по време на природни бедствия като урагани или наводнения.

От друга страна се твърди, че AM радиото създава електромагнитни смущения в електродвигателя? От 2020 г. всички нови автомобили, продавани в Европа, са стандартно оборудвани с DAB радио, което се препоръчва от ЕС. Все по-малко за тези, които имат AM радиостанции, които се смятат за остарели. Смята се, че тази честота създава електромагнитни смущения в задвижващата система на електрически превозни средства. Марки като BMW, Volkswagen, Tesla, Rivian, Polestar не оборудват автомобилите си с радиостанции с AM честоти.

Този регламент, който скоро ще види бял свят, има своите противници, като се започне от самите производители на автомобили, които ще трябва да отделят допълнителни средства за интегрирането на AM радиото.