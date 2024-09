Руска балистична ракета е експлодирала след катастрофален провал (Видео, снимки)

Руската балистична ракета Sarmat –, известна на запад като Satan II –, изглежда е претърпяла "катастрофален провал" по време на тестово изстрелване, според анализ на сателитни изображения.

Изображенията, заснети от Maxar Technologies на 21 септември, показват кратер с ширина около 60 метра (200 фута) в стартовия силоз на космодрума Плесецк в Северна Русия. Те разкриват големи щети, които не се виждаха на снимките, направени по-рано през септември.

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the 'Yubileynaya' launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o — Mark Krutov (@kromark) September 22, 2024

Междуконтиненталната балистична ракета РС-28 Sarmat е ключово оръжие в модернизацията на руския ядрен арсенал. Тя е предназначена да нанася удари по цели на хиляди мили в САЩ или Европа, но развитието ѝ е забавяно от неуспешни тестове.

"По всички признаци това беше неуспешен тест. Това е голяма дупка в земята", каза Павел Подвиг, анализатор от Женева, който ръководи проекта за руските ядрени сили. "Имаше сериозен инцидент с ракетата и силоза."

Тимъти Райт, научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания (IISS) в Лондон, каза, че унищожаването на района непосредствено около ракетния силоз предполага повреда скоро след запалването.

"Една възможна причина е, че първата степен (бустер) или не е успяла да се запали правилно, или е пострадала от катастрофална механична повреда, което е накарало ракетата да падне обратно или да се приземи близо до силоза и да експлодира, каза той.

Джеймс Актън, ядрен специалист във Фондацията Карнеги за международен мир, публикува в X, че сателитните изображения преди и след са били "много убедителни, че има голяма експлозия" и каза, че е убеден, че тестът на Sarmat е неуспешен.

Moscow's new ICBM blew up, destroying its silo in northwestern Russia



Russia has faced another failure in testing its RS-28 "Sarmat" intercontinental ballistic missile (ICBM).



Based on satellite images and NASA FIRMS fire detection data, a massive cra… pic.twitter.com/rSu5fv8uto — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) September 22, 2024

Дългият 35 метра RS-28 Sarmat има обхват от 18 000 км и тегло при изстрелване над 208 тона. Руските медии казват, че могат да носят до 16 независимо насочени ядрени бойни глави, както и хиперзвукови плъзгащи се превозни средства Avangard, нова система, която според Путин е несравнима с враговете на Русия.

В един момент Русия заяви, че Sarmat ще бъде готов до 2018 г., заменяйки SS-18 от съветската епоха, но от тогава датата е многократно е отлагана.

Райт каза, че неуспехът на теста не означава непременно, че програмата Sarmat е застрашена, предава dariknews.

"Това обаче е четвъртият пореден тестов провал на Sarmat, който най-малкото ще отблъсне още повече и без това забавеното му въвеждане в експлоатация и най-много може да повдигне въпроси относно жизнеспособността на програмата, каза той.