Българин с главна роля в създаването на най-мощния McLaren

Един български гений - Алекс Алексиев, е в основата на създаването на най-мощния хиперавтомобил на McLaren в историята.

Алексиев е главен дизайнер на британската компания и е "нарисувал" и новото мегатворение на британците - McLaren W1.

Той е главен дизайнер в McLaren Automotive вече над 11 години, като работи по повече от 13 автомобилни програми на марката.

"McLaren W1 изискваше най-високото ниво на взаимодействие между дизайна и аеродинамиката. С холистичен подход за максимализиране на въздушния поток в целия автомобил, включително интериора - и двата екипа си сътрудничим от първия ден. Това е автомобил, който е екстремен, но все пак използваем всеки ден. Процесът на трансформиране на една екстремна концепция в завладяващ и сложен дизайн е изключително удовлетворяващ", казва българският дизайнер.

37-годишният Алекс е роден в София, но от 1996 година живее в САЩ, където заминават да работят родителите му. Завършва автомобилен дизайн в колежа по изкуства в Калифорния.

Преди 11 години се мести в Лондон, за да работи за McLaren.

Представен през 1992 г., McLaren F1 полага основите на всички хиперколи. След това, през 2012 г., английската компания революционизира сектора заедно с Ferrari и Porsche с първия си хибриден суперавтомобил - P1. Сега, повече от 30 години след оригиналния F1, идва и McLaren W1.

Цените на McLaren W1 започват от 2 милиона евро. Ще бъдат направени 399 бройки и всички вече са предплатени.

McLaren W1 се задвижва от чисто нов 4-литров V8 двигател с двойно турбо, комбиниран с електрически мотор. Общата мощност е 1241 к.с. и 1353 Нм въртящ момент.

Така новата английска хиперкола може да ускори от 0 до 100 км/ч за 2,7 сек и да достигне максимална скорост от 350 км/ч. W1 достига 200 км/ч за 5,8 секунди, а 300 км/ч за под 12,7 секунди.

Този McLaren може и да спира светкавично. Спирачният път от 200 км/ч до покой е 100 метра, а от 100 км/ч – едва 29 метра.

Новият бензинов двигател, наречен MPH-8, има мощност от 904 конски сили, т.е. 226 к.с. на литър, най-високото съотношение, регистрирано някога от McLaren.

Новият V8 се поддържа от "E-модул", който се състои от електрически двигател с радиален поток, контролен блок и 1,4 kWh батерия. Система, която добавя още 337 конски сили и позволява на McLaren W1 да измине в електрически режим приблизително 2,5 км. По-добре от нищо.

Така че новата английска хиперкола не е плъгин хибрид за разлика от конкурентите Ferrari SF90 и Lamborghini Revuelto.

Дизайнът на McLaren W1 е съсредоточен върху новото монококово шаси Aerocell, разработено от компанията, което съчетава фиксирана седалка, докато педалите и воланът могат да се регулират. За достъп до купето служат отварящи се нагоре грандиозни врати, наречени Anhedral Doors.

За да създадат W1, инженерите на McLaren са прекарали повече от 350 часа в аеродинамичния тунел, тествайки повече от 5000 отделни точки, за да гарантират, че това е най-аеродинамичният суперавтомобил в историята на марката.

Новото шаси Race Active Chassis Control III на McLaren е конфигурирано в три различни режима: Comfort, Sport и Race.

Свързването на W1 с пътя са гуми Pirelli P Zero Trofeo RS с размери 265/35 отпред и 335/30 отзад. McLaren също предлага гуми P Zero R за по-редовно използване на пътя и Pirelli P Zero Winter 2.

Това е пистова кола, но с регистрационен номер, която не се отказва от технологичните новости и луксозния интериор. Вътре има 8-инчов сензорен екран с Apple CarPlay и Android Auto съвместимост.