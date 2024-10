"Големите малки X" от света, в който хората имат смелостта да мечтаят (по Йотова) (Видео)

Вашите биографии показват, че не се отказвате, а сте много силни и смели хора, обърна се вицепрезидентката към отличените фирми в юбилейния конкурс на "24 часа" за успешен малък бизнес

Днес аз съм един щастлив човек. Наблюдавам инициативата "Големите малки" на "24 часа" вече няколко години и съм поласкана, че мога да съм с вас на това юбилейно издание в една отново доста трудна за страната ни ситуация.

Този ден е забележителен, защото вие ни връщате смисъла и ни карате да се чувстваме част от една общност - нещо, което напоследък доста ни се изплъзва, общност, в която всеки има мечти, проекти, работа, мисли и иска да направи нещо в бъдещето. Чувства се слаб или силен, но и в общност, в която с каузи като тази си даваме сметка, че колкото и да е куражлия, колкото и да е силен човек, когато сме заедно, ставаме още по-силни, а когато се подкрепяме - най-силни. Затова и тази инициатива вече 10 г. е на сцената и има все повече съмишленици.

Това са думи на вицепрезидента Илияна Йотова, изречени пред смелите предприемачи, отличени в конкурса на "24 часа" "Големите малки". На церемония в "София Тех Парк, СНИРД" в понеделник вечерта излъчените от компетентно жури

15 фирми в сериозна надпревара с над 100 получиха безплатна реклама в медийната платформа "24 часа" на стойност 10 хил. лв.

А към предприемачите се обърна с думите:

Последния път, когато бях тук, си обещахме следващия да сме в спокойна политическа обстановка, в която да можем да говорим спокойно за това, което тези смели хора - предприемачите, правят, и ние - представителите на институциите, да им помагаме, защото сме в дълг на тези хора - те са чудесни създатели и с наша помощ техните идеи могат и ще бъдат още по-резултатни.

Днес не можем да се похвалим с това, защото живеем в два паралелни свята - единият е на сглобки, купени избори и загуба на доверие, а другият е нашият, който е много по-хубав, в който хората имат смелостта и куража да започнат от нулата, да имат добрата идея и да виждат нейната реализация, да събират екип и съюзници, с които могат да я реализират.

Всеки има право да избира, но смятам, че с вас сме избрали по-правилния и нека го наложим на онези, които са избрали първия, защото той е път за никъде. Сигурна съм, че ако всеки от вас напише учебник по предприемачеството, ще започне с това, че в това начинание няма работно време и почивен ден, отговорни сте за заплатите на други хора и за това, трябва да бъдете в крак с всички новости и още неща, заради които други хора, по-малодушни, биха се отказали.

Вашите биографии обаче показват, че вие не се отказвате, а сте много силни и смели хора. Прочетох в историята на хората, които се занимават с винопроизводство, че техният бизнес е голям, защото един цикъл е 10 години. Това именно е вашата прозорливост за това как да оставите на децата си това, което създавате сега.

Дигитални платформи, производители на био и здравословни продукти, мъжка бутикова козметика и социални дейности са само част от победителите в "Големите малки".

Тъй като тази година е юбилейното издание, "24 часа" прибави още една категория към обичайните четири. Освен познатите досега за Стартъп, Иновативна фирма, Устойчиво развитие и Социално предприемачество, се добави и She's Next (от английски - тя е следващата).

Вдъхновението за новата категория дойде от партньора на медията - Visa. Тя е за жени предприемачи за малки и средни предприятия с дигитално присъствие.

Партньори на "24 часа" в конкурса са Пощенска банка, Българската агенция за експортно застраховане, А1 България, Visa, "Дънди прешъс металс", Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и "София Тех парк, СНИРД".

Наградите в първата категория "Стартъп" са общо 4. Първата от тях получи "Старият БръснарЪ" ЕООД - малка фирма за производство на козметика за мъже. Създателят й Андрей Йорданов е немски възпитаник, поставил си за цел неговите козметични продукти за брада да отговарят на 3 основни критерия: качествен продукт, произведен в България, на достъпна цена за крайния потребител.

В категорията "Стартъп" награда взе Андрей Йорданов (вляво) от "Старият БръснарЪ" ЕООД. Отличието му връчи Тодор Младенов, изпълнителен директор на "София тех парк, СНИРД" и домакин на събитието.

"Благодаря на организаторите и на семейството си, както и на партньорите ми", каза Йоданов и обеща да продължи да работи с все такъв хъс.

Той получи наградата си от Тодор Младенов, изпълнителен директор на "София Тех Парк, СНИРД".

"За 9-и път се срещаме тук и можем да наречем това място "адреса на иновациите, защото тук българските стартъпи получават разбиране и достъп до новите технологии. Вратите ни са отворени за вас и ще се радвам, ако някой от вас се включат в нашата инкубационна програма", каза на предприемачите в залата Младенов.

Втората награда в същата категория връчи заместник-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов на ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ООД - малка семейна винарна, разположена в село Страцин, близо до Поморие.

Зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Янков награди Георги Иванов (вляво), представител на ПОМОРИЕ ВЕН ГРУП ОДД. Отличието е в категорията "Стартъп".

Той разказа, че в Министерството на иновациите и растежа работят усилено за развитието на българския бизнес и модернизацията му. "МСП са гръбнакът на икономиката и ние правим всичко възможно, за да го подкрепяме", посочи Якимов.

Той допълни, че предстои да бъдат отворени програми на стойност 350 млн. лева, а по линия на Фонда на фондовете вече тече избор на посредници, това предстояло да се случи и във Фонда за технологичен трансфер.

Заради съвпадането на събитието с гроздобера, наградата на винарната не получиха собствениците, а техен представител Георги Иванов, който даде пример с това, че в успешните ресторанти именно собствениците работят най-много. Така е и във винарната.

Отличие за "Стартъп" получи и Gaika Arts & Crafts - малка дърводелска работилница в Сандански, която търси баланса между устойчивия дизайн, изкуството и прецизната ръчна изработка.

Ксиро ООД грабна четвъртото отличие в категорията. Те са онлайн общност, създадена с мисията да подкрепя младите хора в България в тяхното кариерно развитие и професионален старт. Основната цел на платформата е да подпомага завършващите образованието си в намирането на техния първи истински работодател, като им предоставя възможността да проведат стаж или практика в реална бизнес среда.

Владимир Георгиев - член на УС на Българската агенция за експортно застраховане, връчи отличието на Христо Топалов (вляво) от "Ксиро" ООД в категорията "Стартъп".

За първи път се чувстваме като предприемачи, децата на България заслужават да бъдат подкрепяни, благодарим за наградата, посочи съоснователят на "Ксиро" ООД Христо Топалов.

На международните пазари конкуренцията е изключително сериозна, опитваме се да подпомагаме всички фирми, които искат да излязат извън границите на българския пазар, трябва да знаете, че БАЕЗ стои зад гърба ви, каза при връчването Владимир Георгиев, член на УС на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) .

Наградата в нашата нова категория She's Next (Тя е следващата) бе връчена от Ана Георгиева, представител на Visa България на ЗАРЗАНО ЕООД.

Ана Георгиева, представител на VISA, награди в новата категория She is next (Тя е следващата) Емилия Зарзанова (вляво) от ЗАРЗАНО ЕООД.

Фирмата произвежда детски одеала от естествени материи, които са ръчно изработени.

Основателката на фирмата Емилия Зарзанова благодари и добави: "Целта ни е устойчива мода, да завиваме децата с естествени материали и разбира се, максимално добра грижа за най-малките".

"Удоволствие е точно аз да връча тази награда в тази категория за жени предприемачи с дигитално присъствие. Името не е случайно. She is Next е програмата на Visa, насочена към жени предприемачи, която лансирахме в България преди 2 седмици. ЗАРЗАНО, вие впечатлявате с дигитално присъствие, но и с устойчив подход към вашия бизнес. Сега е моментът да кажа, че стартирахме една тримесечна менторска програма, която ще даде възможност на 15 дами да вземат участие в тримесечна менторска програма. Накрая три от дамите ще могат да спечелят финансов грант от 45 хил. лева", каза Георгиева.

Втората категория, в която бяха отличени компаниите, е "Иновативна фирма". В нея бяха отличени фирми, които са заложили на иновации, отличаващи ги от останалите на пазара.

Първата фирма, взела награда в тази категория, е Сър Найс ООД - те произвеждат плодов чипс, като техни партньори са над 50 заведения, био магазин, кетъринг компании и петзвездни хотели.

В категорията "Иновативна фирма" награда получи "Сър Найс" ООД. Отличието бе връчено от Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, на Гергана Станчева (вляво).

Наградата беше връчена от Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

"Развълнувана съм, че имам удоволствието да връча тази награда. Иноваторите са далеч отвъд хоризонта и виждат неща, които ние не можем. Те са дръзки, те опитват и никога не се отказват, и тази награда е доказателство за това. Тези хора са визионери. В Европа има много талант, но все още има какво да се направи по отношение на иновациите. Разчитаме на българските предприемачи" каза Чобанова.

"Стартирахме преди 8 години с пет продукта, сега имаме около 50. Вие сте нашето вдъхновение да ви радваме със здравословни чипсове и не само", обеща Гергана Станчева от "Сър Найс".

Следващата отличена фирма бе "Всичко за здравето" - електронна платформа, обединяваща всички услуги за домашни любимци на едно място.

Зам.-министърът на икономиката Николай Павлов награди в категорията "Иновативна фирма" Глория Димитрова от "Всичко за здравето" ООД.

Получи я нейната създателка Глория Димитрова, която каза: "Тази награда е признание за усилената работа на екипа, на който много благодаря. Със сигурност отличието ще ни помогне да достигнем до по-голяма аудитория".

Призът й бе връчен от служебния зам.-министър на икономиката Николай Павлов.

"Поздравявам всеки един, който е тук на тази юбилейна церемония. Поздравления и на "24 часа", която не спира да развива толкова успешно тази инициатива. Тя дава възможност да се запознаваме с истории на успеха на българи, които влагат душа и сърце в бизнеса си. В крайна сметка хубавото е, че успяват тук в България", каза Павлов.

По думите му малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката, те са много важни за растежа на родната ни икономика.

"Те имат нужда от подкрепа и се надяваме да я получават в лицето на Министерството на икономиката. Във вашето лице ние сме партньор, който ще подкрепи вашите усилия за растеж", добави Павлов.

Следващата поред награда в категорията бе тази на Логон ЕООД - семейна компания, отглеждаща био маслодайна роза и лавандула в Розовата долина.

Зам.-министърът на икономиката Николай Павлов връчи и отличие на Огнян Киряков (вляво) от "Логон" ЕООД, отново в категорията "Иновативна фирма".

"Правим всичко в името на розата, ако може да използваме романа на Умберто Еко. Розата не е достатъчно използвана в здравословното хранене и това беше нашата мисия. Гарантираме като производител, че продуктите са биологично отглеждани и искаме да сме вдъхновение за млади предприемачи, които правят стъпката да се захванат с нещо коренно различно, както направихме ние", каза собственикът Огнян Киряков.

В следващата категория - "Устойчиво развитие", бяха отличени четири фирми - "Дешка" ООД, "Каммартон Рентал" ЕООД, "3Д-форма" ЕООД и "Найденови Ауто" ЕООД. Тя е за фирми, доказали успеха на своя бизнес модел в продължителен период от време.

"Дешка" е фирмата на баба Дешка, прочула се с това, че произвежда прочутия "нафпавок" - уникален деликатес от района на Разлог, наричан "Българското прошуто".

В категорията "Устойчиво развитие" награда взе Надка Кротева от ДЕШКА ЕООД. Отличието бе връчено от Боян Славчев - заместник директор управление "Банкиране малък бизнес" в Пощенска банка.

Наградата на баба Дешка даде Боян Славчев – заместник директор управление „Банкиране малък бизнес" в Пощенска банка.

"Вие прославяте страната с уникалния продукт, който произвеждате. Прославяте и бита, и традициите в Разложкия край сред младите, това прави вашия бизнес много, много голям. Ние в Пощенска разработваме продукти и услуги за малкия бизнес, затова всички победители ще получат от нас подарък - продукт "Динамика старт", каза Славчев.

"Мислех че съм малка, но "24 часа" ми доказа, че съм голяма. Разтреперих се, облекла съм се с народна носия, защото съм пазителка, ние сме миналото - спрели сме там някъде в 80-те. Може да съм стара, но съм с нов прочит. Обичам си селския живот, но съм горда селянка. Господ праща при мен точните хора, думите са излишни. Италианците искаха да направят проучване на нашия продукт и се оказва, че "нафпавокът" е единственият продукт на Балканите, който се суши по естествен начин. Не можем да го правим целогодишно, защото си съсипва чара, но ви каня май месец да ви почерпя, за да го усетите и почувствате", каза развълнуваната Надка Кротева, по-известна като баба Дешка.

Инж. Любомир Качамаков, заместник-председател на Камарата на строителите в България и председател на Областното й представителство за София, връчи отличието на фирма "Каммартон Рентал", които снабдяват с машини под наем големите фирми в строителството.

Инж. Любомир Качамаков, заместник-председател на Камарата на строителите в България и председател на Областното й представителство за София, връчи наградата на Лидия Якимова от "Каммартон Рентал" ЕООД. Отличието бе в категорията "Устойчиво развитие".

"Радвам се, че аз връчвам тази награда и то на фирма, свързана със строителния сектор. Пожелавам успех на всички, които са намерили място сред наградените", каза Качамаков.

"Малък екип сме, но се развиваме с много големи темпове и ще се радваме, който има интерес от нашата дейност, да се свърже с нас да разкажем допълнително", призова Лидия Якимова.

Наградата на фирма "3Д-форма" бе връчена от доц. д-р арх. Александрина Ненкова, ръководител на катедра при Архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия.

Доц. д-р арх. Александрина Ненкова, ръководител на катедра при Архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия, награди Деница Чавдарова (вляво) от "3Д - форма" ЕООД за устойчиво развитие.

"3Д-форма" - е малка фирма от град Перущица, успяла да пробие на международния пазар в своята сфера - архитектурата и интериора.

"Мислех си какво е общото между мен и предприемачеството. Това, което ни обединява, е, че ние сме едни професионални управители на човешките мечти, точно тук е нашата допирна точка. Това учим и студентите - караме ги да мечтаят и след това те добиват увереност и кураж", каза Ненкова.

"Благодарна съм за това отличие. Благодаря и на целия си екип, с който направихме толкова интересни сгради. Благодаря и на семействата, които ни се довериха, за да направим техния дом. Архитектурата сама по себе си е трудно да бъде бизнес, тя е самостоятелна услуга. Аз от доста години се старая да правя обучение на хората, които работят за нас, за да можем да предлагаме високотехнологични и енерго ефективни сгради", разказа собственикът на фирмата Деница Чавдарова.

Награда в категорията връчи Гергана Тодорова, мениджър връзки с обществеността в "Дънди прешъс металс". Заслужи я "Найденови Ауто ЕООД", фирма занимаваща се с помощ на пътя.

"Найденови Ауто" ЕООД получи награда в същата категория, а отличието връчи Гергана Тодорова, мениджър "Връзки с обществеността" в "Дънди прешъс металс" на Кристиян Найденов.

Тодорова благодари на "24 часа" за това, че дава видимост на малките фирми и възможност да растат.

"Дънди прешъс металс" подкрепя малки фирми в някой области в страната и знаем колко е важно малките фирми да получава подкрепа. Ако някой от победителтие решат, че могат да развиват бизнес в областите на Челопеч, Златица, Чавдар и Крумовград, могат да разчитат и на нас", каза Тодорова.

"Знам през какво сме преминали и докъде сме стигнали, опитваме се да помагаме на всеки, изпаднал в беда на пътя. Оценявам високо наградата и знам, че тази сума, използвана по правилния начин, може да се умножи многократно", каза Кристиян Найденов.

В последната категория на конкурса - "Социално предприемачество", бяха отличени 3 фирми - "Академия за родители", "Карин дом" и The Balkan Theatre Factory.

Наградата на "Академия за родители" беше връчена от издателя на в. "24 часа" Венелина Гочева.

Венелина Гочева, издател на "24 часа", награди Мариела Станулова (вдясно) от Академия за родители в категорията "Социално предприемачество".

Академията за родители за 10 години е организирала над 400 обучения и достигнала до над 50 хиляди семейства с обученията си за това как се отглеждат деца.

"И в момента в обществото ни е актуална темата, че е крайно време да се промени начинът на общуване между училище и родителите", каза Венелина Гочева и призова академията да участва в тази промяна със своя ценен и богат опит.

"Oт много време мечтаем да подкрепяме родителите, много пъти са ни казвали, че има счупена комуникация, но истината е, че училищата наистина имат нужда да работят с родителите, както и със специалисти. Подкрепа има, родителите не сме сами", увери Мариела Станулова.

Наградата на "Карин дом" беше връчена от Теодора Бакърджиева, Изпълнителен директор на Българския дарителски форум.

Теодора Бакарджиева, изпълнителен директор на Българския дарителски форум, награди Антоанета Иванова (вляво) от Карин дом ЕООД за социално предприемачество.

"Карин дом ЕООД" е социално предприятие на Фондация Карин дом, което работи в подкрепа на терапията на деца със специални нужди, техните семейства и други уязвими групи.

„Удоволствие е за мен да връча тази награда, защото се познаваме от много време. Някои правят грешката да си мислят, че социалното предприемачество е лесен бизнес, но това не е така. Ние знаем, че успешността не се измерва в отделни представени ресурси, а в системната подкрепа на една идея, която носи енергията, страстта и прави така, че да дава нужната подкрепа. Благодарности към медийната група, че вижда смисъл да подправя пътя и да прави видими добрите новини, от които всички имаме нужда", каза Бакърджиева.

„Наистина се вълнувам, тъй като фондацията е на 30 години и е подкрепила хиляди деца. Преди 16 години, когато ми се роди син с увреждания, имах собствен бизнес и заради грижите за него се наложи да го спра, тъй като нашето общество не беше готово да приеме, че тези майки могат да работят. Щастлива съм, че днес мога да бъда управител на фондацията, която дава възможност за такива майки да работят при нас и им осигурява заетост", каза основателката на "Карин дом" Антоанета Иванова.

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова връчи наградата на "The Balkan Theatre Factory".

Вицепрезидентът Илияна Йотова връчи наградата на Траян Велев от The Balkan Theatre Factory отново за социално предприемачество.

Да възпитаваш чрез изкуство ценности у децата - това е прекрасно. Хората от The Balkan Theatre Factory са намерили формула, по която да го правят. Освен че организират театрални постановки, с което създават общност, вдъхновяват деца и укрепват семейните връзки, те развиват устойчиво и една своя кауза. Инициативата „60 от сърце" дава възможност на деца в неравностойно положение да гледат театрални спектакли безплатно.

Илияна Йотова подчерта, че е избрала да награди именно тази фирма, защото в днешния дигитален свят е все по-трудно да се обясни на децата кое е добро и зло, а чрез театъра това е възможно по най-добрия начин.

В нашето общество липсва любов и съчувстие, а тези хора са се посветили точно на слабия, на това да имат децата равен достъп до изкуство - било то за тези с проблеми или пък от по-бедните райони. Със своята дейност The Balkan Theatre Factory успяват да откъснат децата ни от екраните, чрез изкуството да ги възпитат в човешки добродетели, каза още Йотова.

"Призоваваме ви да водите децата си на театър, карайте ги изберат истинското преживяване, а не да стоят пред телевизора", пожела собственикът на фирмата Траян Велев.

Какво още каза Илияна Йотова - прочети ТУК.

А как премина церемонията - виж във видеото.