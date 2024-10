Учени реконструираха генома на изчезналия тасманийски тигър, може да го възкресят (Видео)

Учени съобщават, че са реконструирали генома на тасманийския тигър - голяма крачка напред, която може да им позволи да възкресят изчезналия вид, пише Мейл онлайн.

Тасманийският тигър, известен още като тилацин, е едно от най-емблематичните изчезнали животни в света. Той може да бъде открит на герба на Тасмания, на логото на правителството и дори на регистрационните табели.

Благодарение на постижението на базираната в САЩ стартъп компания Colossal Biosciences е възможно тасманийските тигри някой ден да бъдат видени отново.

Екипът съобщава, че успешно е реконструирал генома на животното с 99,99 процента точност.

Бен Лам, главен изпълнителен директор на Colossal Biosciences, каза за Мейл Онлайн, че макар все още да не са "определили дата за възкресяването" на тилацина, са постигнали значителен напредък в много от основните изследователски области.

За да възкресят тасманийския тигър, учените първо трябва да реконструират изгубения геном на вида. Като важна стъпка към тази цел компанията обяви създаването на най-пълния досега геном на тасманийския тигър.

Използвайки проби, взети от изключително добре запазен екземпляр, изследователите са успели да съберат 3 милиарда бази в генома на тасманийския тигър с 99,9 процента точност.

Геномът вече има само 45 пропуски, които според Colossal Biosciencesще бъдат попълнени през следващите месеци.

Тъй като ДНК е изключително крехка, тя обикновено се разпада бързо след смъртта на организма. Въпреки това, тъй като последният тасманийски тигър умира преди по-малко от 100 години, в музеите по света има редица изключително добре запазени екземпляри.

Това е позволило на изследователите от Colossal Biosciences да извлекат дълги участъци ДНК от тъканите на 110-годишна глава на тасманийски тигър, поставена в етанол.

"Пробите от тилацин, използвани за нашия нов референтен геном, са сред най-добре запазените древни образци, с които екипът ми е работил", казва д-р Бет Шапиро, главен научен ръководител на компанията.

Сега, след като геномът на тасманийския тигър е реконструиран, процесът за възвръщането му от изчезване ще започне със сравняването му с най-близкия му жив роднина - дебелоопашатата теснолапа торбеста мишка.

Тъй като техните геноми са толкова сходни, учените се надяват да идентифицират "ключовите гени", които определят дали даден организъм ще заприлича повече на тасманийски тигър или на торбеста мишка.

Използвайки техники за редактиране на гени като CRISPR, учените могат да изрежат и вмъкнат тези ключови гени в генома на торбестата мишка, за да създадат хибридна ДНК. Нейни клетки след това могат да бъдат

подтикнати по химичен път да се превърнат в плурипотентни стволови клетки - вид клетки, които могат да се трансформират във всякакъв вид тъкан.

Чрез вмъкване на хибридната ДНК в тези клетки учените могат да отгледат яйцеклетки, сперматозоиди или дори ембриони с генетичен потенциал да се превърнат в тасманийски тигри. След това ембрионите или оплодените яйцеклетки могат да бъдат поставени в сурогатна майка от вида дебелоопашата теснолапа торбеста мишка, която да износи хибрида.

След като ембрионът се развие и роди, полученото животно трябва да бъде идентично с изчезналия тасманийски тигър.

В разговор с Мейл Онлайн по-рано този месец Бен Лам каза, че проектът за тасманийските тигри може да приключи преди раждането на първите мамути през 2028 г. Въпреки че все още не е потвърдено, това може да означава, че тасманийските тигри ще бъдат възкресени през следващите четири години.