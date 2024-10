Надежда Нейнски е сред основателите на международна група за развитие на икономиката в страните по крайбрежието на Черно море

Бившата министърка на външните работи Надежда Нейнски е сред основателите на международна група, която има за цел да подпомогне икономическото развитие на държавите по крайбрежието на Черно море, включително и на раздираната от война Украйна, съобщи в прессъобщение Университетът в Стърлинг, който е сред участниците в новата формация.

Групата със специален интерес към Черно море „Дорс" е създадена на днешния Международен ден на Черно море.

Групата „Дорс" е създадена в рамките на финансирания от ЕС изследователски проект на стойност 9 млн. евро „Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море" (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea, DOORS), който свързва науката, политиката и промишлеността за решаващо възстановяване на Черно море, съобщи БТА.

Тази година се отбелязва 28-ата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море, който имаше за цел да подобри живота на 16 милиона души от шестте страни, разположени по бреговете му.

Сформираната днес група ще предложи иновативни възможности за инвестиции в „синята икономика" в България, Грузия, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

С термина „синя икономика" се обозначава устойчивото използване на ресурсите на моретата, океаните и крайбрежието за икономическо развитие, подобряване на живота и разкриване на работни места, като същевременни се опазват морските екосистеми.

Към групата „Дорс" се присъединиха предприемачи, изследователи и световни държавници. Председател на групата е бившият първи министър на Шотландия лорд Джак Маконъл, а сред членовете ѝ, освен Нейнски, са бившият генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън и Галина Телеука - заместник-кмет на румънския крайбрежен град Журиловка.

Сред областите, в които ще работи „Дорс", са възобновяема енергия, устойчиво развитие на туризма и отглеждане на аквакултури чрез ферми за риба и морски дарове.

Групата ще развие портфолио от инвестиционни възможности, което ще бъде публикувано през пролетта на 2025 г., а целта му ще бъде да свърже обещаващите бизнес проекти с предприемачи и инвеститори.

„Черно море и неговото крайбрежие са един забележителен европейски регион с отличителна история и още по-обещаващо бъдеще. Има ясен, неизползван потенциал за развитие на устойчиви икономически възможности и изграждане на синя икономика, която ще бъде от полза и за хората, и за планетата", каза Маконъл.

"Войната в Черноморския регион има катастрофални последици. Всички видяхме човешката трагедия, причинена от нахлуването на Русия в Украйна. Въздействието на войната върху околната среда и върху поминъка в целия регион също ще хвърли дълга сянка. Сега е моментът да се планира бъдещето, да се инвестира в сигурността чрез просперитет и партньорство и да се насърчат новите възможности за хората, предприятията и общностите в региона", заяви от своя страна Надежда Нейнски.