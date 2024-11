Екипажът на космическия кораб „Шънчжоу-18“ се завръща на 4 ноември (Видео)

Екипажът на китайския космически кораб „Шънчжоу-18“ се завръща на Земята на 4 ноември, предаде Синхуа. Тайконавтите проведоха церемония с екипажа на „Шънчжоу-19“ и предадоха символично ключовете на космическата станция „Тянгун“. Пилотираната мисия „Шънчжоу-18“, съставена от тримата тайконавти Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, беше изстреляна през април тази година. Екипажът на „Шънчжоу-19“ също е тричленен, той излетя за „Тянгун“ на 30 октомври.

On November 4th, we will welcome back the astronauts of Shenzhou 18! The three heroes are returning to Earth after completing their mission. Preparations at the Dongfeng landing site are in full swing to ensure a smooth and safe return. pic.twitter.com/d8wpZYIn5L — China Perspective (@China_Fact) November 1, 2024

Екипажът на „Шънчжоу-18“ вече е изпълнил всички задачи, предава БТА. Очаква се „Шънчжоу-18“ да се приземи на площадката за кацане Дунфън в китайския автономен район Вътрешна Монголия на 4 ноември, съобщи китайската Агенция за пилотирани космически полети (CMSA). В момента се извършват последни приготовления за посрещането на екипажа на площадката за кацане.