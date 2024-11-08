Роторният двигател на Mazda се завръща

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На миналогодишното автомобилно изложение в Токио Mazda представи спортния автомобил Iconic SP Concept, който разполага с хибридна задвижваща система с 370 к.с. и дизайн, който съчетава ретро стил с модерни технологии.

Японската марка оповести, че колата влиза в серийно производство през 2026-а, оборудван с уникалния 1,6-литров роторен двигател на Mazda, комбиниран с електрическа задвижваща система.

Автомобилът е с компактен дизайн, дълъг е 4180 мм, широк е 1850 мм, висок е 1150 мм и има междуосие от 2590 мм. Отвътре минималистичният интериор е вдъхновен от модела MX-5.