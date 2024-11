Таня Косева-Бошова, управляващ директор в Lion's Head: Успехът е да ходиш с хъс и удоволствие на работа

Да съм жена ми помага, тъй като понякога мъжете ни подценяват

Има над 20 години управленски опит на пазара на бизнес имоти в Югоизточна Европа. Заемала е различни ръководни позиции в някои от най-големите и успешни компании, свързани с недвижими имоти в страната – Colliers International, Landmark Property Bulgaria и European Trade Center. Основател и председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България. Възпитаник е на Американския университет в България, има завършени мениджмънт програми за управление на недвижими имоти към Harvard Business School и Said Business School (University of Oxford). Компанията, която управлява, е част от групата AG Capital в партньорство с публичната компания Old Mutual – водещ инвеститор в недвижими имоти от Южна Африка. Инвестира в първокласни офис сгради и логистични паркове в Централна и Източна Европа. Портфолиото на Lion‚s Head е на стойност около 440 млн. евро и включва офис сгради: Мегапарк и Полиграфия Офис Център в София; Орегон Парк в Букурещ и логистични паркове в София, Варна, Русе и Букурещ.

Интервюто на Таня Косева-Бошова е част от специалното издание „Жените. Естествен интелект", посветено на дамите с визия за бъдещето на света на фона на технологичния бум. Списанието, което „24 часа" и MILA.bg издават веднъж годишно, събра за четвърти пореден път едни от най-влиятелните личности в бизнеса и обществения живот, за да разкаже историите на техния успех и за да потърси заедно с тях отговорите на въпросите, които утрешният ден поставя пред всички ни.

„Жените. Естествен интелект" е на пазара от ноември 2024 г. и е не просто списание – между кориците му е събрана мечтата ни за бъдеще, в което технологиите ще бъдат мощен инструмент за по-добър живот, задвижени от силата, която единствена ще остане непобедима за тях – човешкия интелект.

- Как ще се пренареди пазарът на индустриалните имоти след покупката на портфолиото на Bulgarian Property Developments (BPD) от Lion’s Head Investment? Каква беше вашата най-сериозна заслуга в тази огромна по мащабите си сделка?

- С придобиването на портфолиото на BPD Lion’s Head стана вторият по големина собственик на логистични площи в България. По-важното е, че стъпваме на пазара като международен институционален инвеститор, което се различава от широката практика на този пазар в България. Плановете ни за логистичния сектор включват продължаване на добрите практики, които следваме, като изграждане на дългосрочни отношения с нашите наематели, основани на доверие.

В най-скоро време предстои да започнем да инвестираме активно в застрояване на нови площи в София и Варна. Разрастваме портфолиото си от индустриални площи и в Румъния, където предстои изграждането на голям логистичен проект в близост до Букурещ.

Както неведнъж съм казвала, аз работя наравно с екипа си. Сделката се случи благодарение на общите ни усилия, като разчитахме на придобития опит и добро име през годините на пазара за недвижими имоти.

- Колко е трудно на една жена да носи върху раменете си крупен бизнес като инвестициите в първокласните бизнес сгради? Срещате ли специфични предизвикателства?

- Когато имаш добър екип до себе си, нищо не е трудно, няма значение дали си жена, или мъж. Най-важното за един успешен бизнес са хората, които избираш в професионалното си обкръжение. Това, че съм жена, често ми помага, тъй като понякога мъжете подценяват жените и мислят, че не могат да се справят с инвестиционен бизнес. И аз се възползвам от това.

В България не е рядкост жена да заема висока позиция, без значение от сектора на икономиката. Това е голямата разлика с бизнес средата в развитите пазари. Жените тук винаги са работили и в същото време са изграждали семейство и това ни дава предимство.

- Каква роля играят устойчивите практики и екологичните стандарти при вземането на решения за инвестиции?

- Lion’s Head като компания винаги е разпознавала важността от устойчивост при изграждането и управлението на нашите имоти. Всички наши сгради имат различни международни сертификати за устойчивост – BREEAM, LEED, WELL, EDGE. Логистичният сектор не е изключение. Наш партньор е IFC, част от Световната банка. Те са едни от пионерите по създаване и прилагане на ESG практики в света и сега сме в процес на интеграция в организацията ни. За да ускорим процеса по усвояване на практиките, имаме вече нови попълнения в екипа – Sustainability Manager в София и Health and Safety Manager в Букурещ.

- Как изкуственият интелект ще промени вашия бранш в близките години?

Инвестициите в недвижими имоти изискват сериозен капитал, но проектите се развиват от различни екипи, които работят в синхрон. Не смятам, че това ще се промени – човешкият елемент е много важен в такъв сектор. Изкуственият интелект би имал много позитивно влияние върху системите и технологиите, които се използват за управление на сградите. Оптимизирането на управлението от дистанция на сградите и получаване на данни в реално време е ключово за поддържане на оптимална работна среда в една сграда.

- Вашата лична дефиниция за успех?

- Да ходиш с хъс и удоволствие на работа, защото виждаш резултати, които ти носят удовлетворение.

Може да намерите „Жените. Естествен интелект" на местата за продажба на списания в цялата страна.