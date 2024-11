50 г. след откриването й австралопитекът Луси все още не е разкрила всичките си тайни

Въпреки че останките от нея са открити преди 50 години, Луси - най-известният австралопитек в света, все още не е разкрила всичките си тайни, предаде АФП.

На 24 ноември 1974 г. в района на Афар в североизточната част на Етиопия екип от учени открива 52 костни фрагмента, съставляващи около 40 процента от скелета на австралопитека, разказва БТА.

Впоследствие този фосил на двукрак хоминид, по онова време най-пълният, намиран някога, ще направи революция в научните изследвания и в разбирането ни за нашите предци.

Първоначално австралопитекът на 3,18 милиона години е наречен A.L-288-1, но след това се сдобива с името Луси - по асоциация с песента Lucy in the Sky with Diamonds на "Бийтълс", която екипът слуша, след като отпразнува откритието.

Луси, която вероятно е починала на възраст между 11 и 13 години - считана за възрастна за този вид, с височина 1,10 метра и тегло 29 килограма, се съхранява в стая, затворена за посетители в Националния музей на Етиопия в центъра на столицата Адис Абеба.

За Сахлеселасие Мелаку, който оглавява отдела по палеонтология, Луси е променила представата за човешката еволюция. Ученият смята, че преди откриването й е имало "мрачен период" в научните изследвания.

"След намирането й научихме много за собствения си произход", казва 31-годишният палеонтолог.

Музеят все още получава много молби за изучаването на Луси, но скелетът вече не напуска Етиопия. Мелаку казва, че още се изумява от това колко добре запазен е той.

"Откриването на Луси беше изключителен момент, защото си дадохме сметка, че преди 50 години сме знаели много малко за това какво е било преди 3 милиона години и не разполагахме с нищо толкова пълно", казва френският палеонтолог Жан-Рено Боасри.

Дълго време определяна като "бабата на човечеството", днес Луси е смятана по-скоро за леля или братовчедка - пряката й връзка с човека се оспорва.

След 1974 г. многобройни открития разбъркват картината, като екземпляри са намерени в Етиопия, Южна Африка и Кения, както и в Чад, Откритият през 2001 г. "Тумай", който датира отпреди около 7 милиона години, е смятан от някои учени за първия представител на човешката линия.

Все още изучавана, Луси така и не е разкрила всичките си тайни.

Според изследване, публикувано през 2016 г., тя е прекарвала една трета от времето си по дърветата, където е свивала гнезда, и е имала силно развити горни крайници.

Друго изследване, публикувано в американското списание PLOS One през същата година, показва, че тя е умряла след падане от дърво.

През 2022 г. публикация в сп. "Нейчър" стига до заключението, че новородените австралопитеци са имали много незрели мозъци, подобно на днешните новородени, и са се нуждаели от съдействието на родителите си, за да се грижат за тях.

"Все още има много въпроси без отговор. По-специално продължаваме да не знаем много за детството на тези предци", казва Сахлеселасие Мелаку. Според палеонтолога научният прогрес и все по-усъвършенстваното оборудване ще допринесат за по-доброто разбиране.

"Изследванията, които тепърва ще бъдат направени върху нея и нейните родственици, ще повдигнат научните въпроси на утрешния ден", казва Боасри. "Изключителен материал като този е движеща сила в развитието на научните изследвания", допълва палеонтологът.