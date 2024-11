Област Стара Загора привлича интереса на инвеститори с международен форум

Защо точното време е сега - отговор на този въпрос даде дискусия с широко чуждестранно участие

"От Стара Загора съм. Завърших компютърни науки в Обединеното кралство и 9 години развивах бизнес в областта на IT технологиите в Нюкясъл, най-напред като самонаето лице. Започнах да вярвам в себе си. След това реших за продължа със същия бизнес в родния си град. Започнахме десетина човека, днес сме 150 в Стара Загора и още 10 в Пловдив. Работим за автомобилния сектор в Европа и Азия", това разказа днес за себе си старозагорецът Велизар Димитров по време на дискусия с международно участие на тема "Инвестирай в област Стара Загора: Защо точното време е сега?" /"Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now". Тя бе организирана от община Стара Загора и Invest Stara Zagora, със съдействието на Emerging Europe - консултантска организация, която се занимава с политики и управление, фокусирана върху 23 държави от Централна и Източна Европа. Старозагорецът Велизар Димитров разказа за своя бизнес в родния си град, който прехвърлил тук от Англия. Снимка: Ваньо Стоилов

Града на липите събра бизнес експерти от САЩ, Англия, Нидерландия и България, чрез видеовръзка със свои съвети и идеи се включиха техни колеги от Южна Корея и Германия. Присъстваха и множество представители на европейската и азиатската дипломатическата общност, на финансови институции, на местното самоуправление и на академичните среди. Разисквани бяха широк кръг от теми и перспективи, най-вече с акцент върху влиянието на глобалните предизвикателства в българската икономика и в контекста на регион Стара Загора. Те препоръчаха най-вече улеснен достъп до образование, умения за справяне с новите технологии, качество на инфраструктурата и активност на властта.

В официалното си приветствие кметът на Стара Загора Живко Тодоров увери, че общината се стреми да създава благоприятен бизнес климат за всички, така че да бъде създаден ясно перспективен икономически профил на района и младите да видят тук бъдещето си. "Въпреки че в момента България няма редовно правителство, местната власт при нас е стабилен и устойчив партньор и всеки бизнес е добре дошъл", каза още кметът.

И още: "Стара Загора е регион в преход, както знаете, което ни изправя пред предизвикателства, но също пред много възможности. Стара Загора е регион, който е много добре локализиран, с много добра работна сила, квалифицирана и с изключително много все по-ясно оформящи се перспективи за бъдещето", дефинира кметът. И зададе цел: "Сигурен съм, че фирмите, които ще дойдат в Стара Загора, виждат всички тези възможности, които имаме и които създаваме заедно, ще видят Стара Загора като свой партньор. Ние приветстваме нашите бъдещи инвеститори, осъществяваме много добри партньорства и се развиваме заедно - уверен съм, че заедно правим Стара Загора един от най-атрактивните региони в България".

Общината се стреми да привлича инвеститори с бизнес, който има добавена стойност, стана ясно по време на дискусията. За целта икономическата зона на града е увеличена с 600 декара, очакват се още 2 хиляди декара, който в момента принадлежат на бившото летище.

Като добър пример бе посочена фирмата "Смарт солар", която вече е купила земя в новата част на зоната и ще строи завод за соларни панели. За това как развиват своя бизнес в региона разказаха Владимир Спасов от фирма "M+C хидравлик" от Казанлък и Иво Ценков от "Арте пласт" в Стара Загора. Те споделиха своя опит как работят с новото поколение служители и училищата в региона, който им осигуряват висококвалифицирани кадри. А Велизар Димитров ги допълни: "Младите очакват добри заплати, баланс между личния и професионалния си живот, както и да им бъде интересно в града, в който живеят. Тези, които предпочитат по-спокоен живот, вече избират Стара Загора". За това как работят с младите разказа Владимир Спасов от фирма "М+С хидравлик" в Казанлък. Снимка: Ваньо Стоилов Халил Демираг представлява фирмата "Смарт Солар", която ще строи завод за фотоволтаици край Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

Осигуряването на нови работни места, пълноценно развиваща се среда и привличането на млади висококвалифицирани специалисти бяха сред основните теми на дискусията. Тези таланти трябва да бъдат култивирани с широк светоглед още от ранна възраст. Освен че образованието е от ключово значение, трябва да се фокусирате върху технологиите и да знаете всичко за тях, посъветва от Бразилия Мартин Каспар, вицепрезидент на германска компания от автомобилния сектор. Ян Хюн, вицепрезидент на "Ескей" - Южна Корея, който се включи от Ню Йорк, препоръча да се търсят различни енергийни решения на проблемите, както и незаети ниши за развитие на бизнеса. "Фокусирайте се върху това, което можете да правите. Мислете на място, не само глобално. Понякога една малка фирма може да предлага нещо по-добро от големите фирми", каза той. А Давид Рюмбле от Англия, експерт по клиентски групи, аутсорсинг и дигитализация, даде допълнителен прочит и съвет: "Погледнете от гледната точка на купувача, не на продавача. Важно е в дадения момент какво се търси на международните пазари". Със свои съвети и препоръки във форума се включиха експерти от Нидерландия, Англия и САЩ. Снимка: Ваньо Стоилов

И ако за всичко това освен усилия трябват и пари, съветникът в Европейската инвестиционна банка Борислава Габровска успокои, че пари има достатъчно, стига да бъдат поискани чрез подходящи и добре изработени проекти. Като пример тя даде сумата от 1,3 милиарда лева от първия стълб на финансирането на зеления преход, които страната ни трябва да усвои до 2027 година. Пари за бизнес има, но трябва да се поискат чрез подходящи проекти, каза съветникът в Европейската инвестиционна банка Борислава Габровска. Снимка: Ваньо Стоилов

В заключение на приветствието си, кметът на Стара Загора Живко Тодоров се обърна към всички присъстсващи: "Поканвам ви и през следващата година, за да направим това събитие още по-мащабно и с още повече участници".