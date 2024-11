Валентин Мундров: Дигитализацията е в почти всяка сфера на живота ни

В свят, в който дигитализацията се превръща в основа на почти всяка сфера на нашия живот, темата за киберсигурноста е не просто актуална, тя е наложителна. Това заяви служебният министър на електронното управление Валентин Мундров при откриването на международния форум за киберсигурност ITU Cybersecurity Forum and CyberDrill for Europe and Mediterranean, съобщиха от пресцентъра на министерството. Форумът се провежда в София.

„Особено важна е сега, когато технологиите се развиват със скоростта на светлината, а цифровата трансформация във всички сфери ни дава не само нови възможности, но и сериозни предизвикателства“, посочва министърът.

„Светът, в който живеем днес, е свят на изкуствения интелект, блокчейна, квантума и други технологии. Но той е и свят, в който доверието в технологиите е поставено пред изпитание. Киберсигурността не е изолирана тема, тя е интегрирана в нашето общество“, добави министърът.

„Необходимият ресурс за развитие на националната система за киберсигурност във всяка една страна е огромен“, подчерта Валентин Мундров. По думите му това са инвестиции в хора, процеси и технологични решения, които са жизненоважни, защото осигуряват на правителствата, бизнеса и обществото възможността да се възползват от технологиите, да работят и да предоставят и получават услуги в среда с ограничен риск от атаки.

Четиридневният форум за киберсигурност на ITU и CyberDrill за Европа и Средиземноморието се организира от Бюрото за развитие на телекомуникациите (BDT) на Международния съюз по телекомуникации (ITU) в партньорство с Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление на България и се провежда в периода 26-29 ноември 2024 г. в София.