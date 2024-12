От лист хартия до любимата общност за кариерно развитие на Поколение Z в България

Това е историята на Xiro.bg – стартъп, който комбинира иновациите на новите технологии и отговоря на нуждите на пазара на труда, без да изключва чисто човешкия фактор.

Xiro.bg е първата кариерна общност в България, насочена специално към поколението Z (млади хора, родени между 1997 и 2010), която предлага най-актуалните обяви за първа работа, стажове и стипендии, както и разнообразни кариерни съвети, събития и семинари.

Целта на Xiro.bg е не само да осигури работни места, но и да вдъхне смелост на младото поколение да направи първите си крачки в своето професионално, личностно и финансово развитие.

Но, нека не избързваме прекалено много и върнем лентата назад към 2021 година.

Идеята за Xiro.bg възниква по време на приятелски разговор между Александър Трендафилов и Христо Топалов, които забелязват сериозна липса на пространство, което да предоставя на младите хора информация за възможности за тяхното професионално развитие.

"Месеци наред анализирахме пазара и видяхме голям пропуск," споделя Топалов. "Много млади хора търсеха работа и възможности, но липсваше място, което да ги информира за стажове и стипендии."

Трендафилов още по-силно припознава проблематиката: той е представител на Поколение Z и е студент в Австрия. "В университета, където съм студент, във Виена, има платформа за стажове и кариерно развитие, която подкрепя младите. Когато се опитвах да намеря първата си работа в България, наистина имах нужда от подобен инструмент, който да е само и единствено за кандидати без опит."

Осъзнавайки нуждата на пазара, двамата предприемачи се заемат с още по-мащабна мисия – да включат стипендиантски програми, кариерни съвети и събития, които да помагат на младите в България да кандидатстват за работа.

"Започнахме да чертаем плана си на лист хартия," спомня си Топалов. "Важното за нас беше да си представим крайния резултат и да помислим как всеки бутон ще работи. Искахме платформата не просто да е функционална, а да съответства на нуждите на потребителите ни."

Дори името на платформата има история. "Спомням си как една късна вечер, след дълги часове работа, споделих на Христо идеята за 'from zero to hero'(от нула към супергерой)," разказва Трендафилов. "Обадих му се и му предложих 'Xiro' като символ на растежа: от нулата към успеха."

Самият бранд е изграден именно върху идеята за супергероите на новото време: с ярки и открояващи се цветове, с остър размах и наметало, което можете да намерите скрито в логото на Xiro.bg.

Идеята за Xiro.bg беше вече оформена, но двамата предприемачи дълго време срещаха трудности в намирането на подходящ екип, който да разработи кариерната платформа.

Този етап приключи, когато Wecraft Media, бутиково студио за разработка на софтуер, се ангажира с техническата част при създаването на Xiro.bg и стана първият доверен партньор на проекта.

Създадена от Валентин Симеонов и Александър Димов, WeCraft Media бе единствената компания, която първоначално повярва в кариерната общност на Поколение Z.

"Мисията на Xiro.bg – да помагa на младите хора да открият възможности в България – ни вдъхнови истински," споделя Димов.

"Видяхме смисъл и потенциал, които заслужават инвестиция от време и енергия," допълва Симеонов. "За нас беше напълно естествено да станем част от екипа и семейството на Xiro.bg."

Една година и половина по-късно, дали случайно или не на деня на детето (1 юни 2023 г.), Xiro.bg официално дава своя стартират.

"В началото сякаш бутахме Сизифов камък," спомня си Топалов. "Компаниите имаха нужда да се свържат с поколение Z, но не бяха склонни да се доверят на поредната, нова платформа. Трябваше да докажем нашия потенциал и, че именно ние говорим на езика на младите и не се страхуваме да бъдем различни (имахме кампания, че работата като инфлуенсър не е за цял живот)."

Постепенно обаче няколко компании като Фрамар, UniCredit, Имотека и Kaufland решават да опитат и подадат ръка на Xiro.bg за публикуване на обяви за стажове. Така започва растежа на общността, която с времето привлича все повече фирми, готови да намерят и инвестират в най-амбициозните и млади таланти на България.

Останалото е история.

Паралелно с работата с клиенти, Xiro.bg се разраства в няколко основни направления: платформа, кариерни съвети, събития и общност.

Xiro.bg позволява на всеки потребител да създаде и изтегли безплатно CV (професионална автобиография), с което да кандидатства за обяви за първа работа или стаж в платформата – и не само там.

В уебсайта се публикуват редовно авторски статии с полезна информация за младите хора, като съвети за писане на CV, разлики между брутна и нетна заплата (или трудов и граждански договор) и други.

През пролетта на 2024 г., Xiro.bg стартира инициативата Xiro Career Boost, с която до момента са посетили 8 учебни заведения и провежда семинари за писане на професионална автобиография (CV) със студенти и ученици от цялата страна. През есента на 2024 г., събитията вече обхващат и цялостния процес по подготовка, кандидатстване и намирането на първа работа или стаж.

С всеки изминал ден общността на Xiro.bg се разраства, превръщайки се в място, където всеки млад човек може да потърси съвет и подкрепа.

"Целта ни е да бъдем там, където са младите хора, да говорим на техния език и да им покажем, че бъдещето е изпълнено с възможности, особено тук, в България. Просто трябва да си готов да ги сграбчиш и да опитваш," допълва Топалов.

Само година и половина след старта си, Xiro.bg разполага с над 60 доверени партньора и стотици потребителски профили, а новият сезон на кариерните събития на Xiro Career Boost е в разгара си.