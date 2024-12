„PRоменяме се, светът също" - под това мото започна 15-ото издание на конкурса за най-авторитетните PR награди у нас - BAPRA Bright Awards 2025.

Негов организатор е Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), която за 15-и път ще отпразнува чрез наградите успехите на агенциите и техните клиенти. През 2025 г. ще бъдат премирани онези агенции, успели да се адаптират към динамичните бизнес и комуникационни предизвикателства, които се дължат на непрекъснато случващите се промени в света, обясняват от БАПРА.

Формата за кандидатстване е отворена от 28 ноември 2024 г. до 31 януари 2025 г. (за

ранно записване) и до 14 февруари 2025 г. (за късно записване). Кампаниите, с които може да се кандидатства, трябва да са проведени в периода март

2024 г. - януари 2025 г.

Конкурсът е отворен както за членове на БАПРА, така и за други PR и комуникационни агенции и вътрешни отдели на компании.

„Годишните награди BAPRA Bright Awards е затвърждаване на успешните и въздействащи PR кампании на агенциите и техните клиенти. С темата „PRоменяваме се, светът също" акцентираме върху това колко много PR професията се промени и

разви през годините като услуги, въможности и адаптация към новата бизнес, потребителска и технологична реалност. Наградите са моментът, в който можем да анализираме успеха и да поставим следващи стъпки за развитие, защото нагласите на

хората продължават да се променят и целите на бизнесите стават все по-прецизни", казва Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL, част от Publicis Groupe България, и председател на БАПРА за 2024 - 2026 г.

Конкурсът се журира от опитни международни експерти в комуникациите и маркетинга. В напълно обновения състав на журито тази година се включват:

Агнес Шоке, главен изпълнителен директор на Open Communications;

Аугунг Сантосо Онгко, директор партньорства, стратегии и инсайти в RICE;

Александра Грос, член на управителния съвет на Fink & Fuchs;

Алисън Кларк, бизнес съветник в Alison Clarke Consulting;

Андраш Станислав, председател на ICCO;

Андреа Корнели, главен оперативен директор и директор иновации в SEGNewgate;

Бернардо Елис, консултант по проучвания

и разузнаване в социалните мрежи;

Кристина Фосгард, главен изпълнителен директор на

Netprofile;

Чренгета Росу, главен изпълнителен директор на Romanian Public Relations Companies' Club (PRCC);

Димитрис Ролиас, главен изпълнителен директор на Out of the Box;

Ердем Кох, основател на Erdem Koch Consulting;

Гирих Балахандран, основател на On Purpose;

Хемант Гоул, декан на School of Communications;

Ига Вилчинска Зигадлевич, вице президент на Polish PR Association и ръководител Public Affairs в

Graylink;

Инди Селвараджа, главен творчески директор за глобалните пазари в Ketchum;

Джона Бърк, главен изпълнителен директор на AMEC;

Джулиан Боулдинг, основател и президент на NetworkOne;

Юрген Ганголи, управляващ директор на The Skills Group и партньор в Team Farner;

Керем Айертман, главен изпълнителен директор на

Communication Partner;

Ларс Воадеш, главен изпълнителен директор на групата PRecious Communications;

Мадлен Николаос, главен маркетинг директор на Hexagon AB;

Мануел Хютл, главен изпълнителен директор на Milk & Honey PR;

Мариан Блумберг, консултант стратегически комуникации в UNDP;

Мери Ньоки, главен изпълнителен директор на Glass House PR;

Масимо Морикони, президент на ICCO и управляващ

директор на Omnicom PR;

Мат Снодграс, маркетинг директор в Swapcard;

Нийл Клайнър, управляващ директор на Movement;

Озге Узун, председател на борда на директорите на IDA;

Патрик Шрьобер, управляващ партньор на Pram Sonsulting;

Пепита Новак-Аделман, директор бизнес развитие за EMEA в Ketchum;

д-р Рето Вилхелм, управляващ собственик на Raw Consulting;

Себастиан Щепак, главен изпълнителен директор на MSL CEE;

Саймън Гебауер, главен търговски директор на Observer;

Верослава Новосилна, собственик на Wtech PR;

Виорика Роска, председател на Romanian PR Association;

Владимир Бистров, управляващ партньор на Bison & Rosen;

Зофия Лакатош, главен изпълнителен директор на Emerald PR.

Председател на международното жури през 2025 година е Боаз Палди, главен творчески

директор на United Nations Development Programme.

Церемонията по награждаване на

успешните проекти в BAPRA Bright Awards ще бъде в края на месец март 2025 г.