Toyota не се отказва: Разработва нови бензинови двигатели

Toyota разработва ново поколение бензинови двигатели, които ще бъдат по-мощни и по-икономични от двигателите в днешните модели, пише Automotive News. Най-голямата промяна ще бъде обемът на мотора. Той ще бъде значително по-компактен от сега, което ще позволи на дизайнерите на японската марка да намалят двигателния отсек, за да придадат на колите по-тънък силует и по-малко съпротивление.

Нов 2,0-литров двигател с турбокомпресор ще бъде показан тази година и първо ще се появи в спортен автомобил със средно разположен мотор. По-късно ще последват още варианти, включително 1,5-литров трицилиндров двигател с или без турбокомпресор.

Новото поколение двигатели, разбира се, може да се комбинира с електрическо задвижване в хибридните модели на Toyota, а също така ще може да работи със синтетичен бензин или водород.

Броят на новорегистрираните хибридни автомобили се е увеличил с повече от 20 процента в ЕС миналата година в сравнение с 2023 г.