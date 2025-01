Much Better: Първата комуникационна агенция за жени стартира в България

Новата агенция е част от ОМ Group

OM Group – най голямата група комуникационни агенции у нас, в която влизат агенциите Mindshare, Essence Mediacom, Wavemaker, Metric, &play, Knoway и redlink.bg обяви най-новата си иновация на пазара: агенцията Much Better.

За първи път на българския пазар се създава компания, която изцяло се фокусира върху жените като ключова потребителска група. Much Better щe бъде специализирана в маркетинга към жени и има амбицията да създава кампании, които са не само силно отличими, но и резонират дълбоко с най-влиятелната потребителска група в света – жените.

По данни на Forbes 85% от решенията за покупка в света се взимат от жени, като в същото време 91% от жените споделят, че не се чувстват разбрани от брандовете в тяхната рекламна комуникация. Това огромно разминаване е и вдъхновението зад мисията на Much Better: да бъде мост между брандовете и най-влиятелната група потребители. Насочването към този огромен по важност и икономическа сила, но системно пренебрегван и подценяван потребителски сегмент, е жизнено важно за брандовете, които търсят ръст и дългосрочен успех.

„Жените буквално държат лъвския дял от потребителската кошница, затова разбирането какво искат, какви са проблемите им, как мислят, отдавна веце не е опция, а е жизнено важно за развитието на всеки бранд. В Much Better ние не просто говорим за жените и на жените; ние се свързваме с тях, разкривайки емоционалните и културни прозрения, които превръщат купувачите в адвокати на марката. Като агенция, създадена и ръководена от жени, ние влагаме личния си опит и емпатия в стратегиите и кампаниите си, и предоставяме на клиентите си нови, по-добри начини как да развълнуват и ангажират най-ключовата аудитория“, споделя Мария Милушева, основен двигател и творчески директор на Much Better.

„Досега рекламните агенции се позиционираха на база каналите, в които се специализираха. Този модел обаче е остарял. Класицеските рекламни агенции отстъпват на специализирани, фокусирани агенции с експертиза в стратегически и консултантски услуги, които дават на клиентите достъп до по-задълбочено разбиране, дългосроцни връзки и автентична комуникация с потребителите. Вярваме, че за да бъдеш успешен, трябва да се променяш по-бързо от бързо променящия се свят. Със създаването на първата агенция в България, специализирана в автентичното ангажиране на жените-потребители, не само променяме стандартите в индустрията, но и предлагаме на брандовете да отключат нови възможности за растеж“, допълва Екатерина Тупарева, CEO на ОМ Group.