Няма съмнение, смартфоните вече са част от живота ни и помагат с многобройните си функции да се справим по-добре с ежедневните задачи. Това обаче явно не е достатъчно за Samsung. Компанията преди броени дни представи серията смартфони Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25, задавайки нов стандарт за истински AI асистент.

Елегантни, стилни и еко

Серията Galaxy S25 надгражда традиционната си елегантност с минимализъм, емоция и въздействие. Флагманът Galaxy S25 Ultra например внася стил в дизайна на най-тънката, най-леката и най-издръжливата Galaxy S серия досега, със заоблени краища за по-добър захват и премиум излъчване.

Samsung Galaxy S25 Ultra включва издръжлив титан и новото покритие Corning Gorilla Armor 2, представляващ първи по рода си материал, по-здрав от стъклото. Има керамичен слой за подобрена защита при падане, заедно със следващо поколение антирефлексна обработка на повърхността и устойчивост на надраскване. Galaxy S25 Ultra се предлага в няколко цвята - сребристосин титан, черен титан, сребристосив титан и сив титан.

Всеки външен компонент на Galaxy S25+ и S25 вече включва поне един рециклиран материал, а металната рамка за първи път съдържа рециклиран армиран алуминий. Смартфоните Galaxy S25 и Galaxy S25+ се предлагат в морско синьо, себристо, ледено синьо и мента.

Серията Galaxy S25 използва батерии от рециклиран кобалт. В комбинация със седем обновления на операционната система и седем години обновления на сигурността, серията осигурява надеждна и оптимизирана ефективност за по-дълъг период от време.

Всички Galaxy S25 устройства пристигат с 6 месеца Gemini Advanced и 2TB място в облака без допълнително заплащане. Gemini Advanced идва и с приоритетен достъп до най-новите функции като Gems, персонализирани AI експерти за всяка тема и Deep Research, който действа като личен AI Research асистент.

Интуитивно общуване

С мултимодални AI асистенти, серията Galaxy S25 е първата стъпка във визията на Samsung за промяна в начина, по който хората използват смартфона си и общуват със света. Моделите от новата серия са повече от AI съветник - те разбират контекста на нуждите на потребителите и техните предпочитания - казано накратко, разбирате се с една дума, буквално.

AI асистенти с мултимодални възможности позволяват на смартфоните от серията Galaxy S25 да интерпретират текст, говор, изображения и видео. Всичко това се случва толкова естествено, все едно си общувате с жив човек.

Намирате всичко с едно докосване

С подобрения Circle to Search with Google търсенето е повече от лесно, бързо и контекстуално. Circle to Search with Google вече разпознава телефонни номера, мейли и URL, давайки възможност да се избират разговори, да се пращат мейли и да се отварят сайтове с едно докосване.

Серията Galaxy S25 дава възможност за търсения с контекстно ориентирани предложения за следващи стъпки. Може да попитате и смартфонът ще намери интуитивно специфична снимка в галерията с естествени реплики.

А само едно натискане и задържане на страничния бутон активира Gemini за лесни взаимодействия между Samsung и Google приложения, както и други като например Spotify. Лесно и бързо се намира, например, график на любимия отбор, а добавянето към Samsung Calendar става с една команда.

Винаги на линия

Цялата серия Galaxy S25 организира още по-добре обажданията с Call Transcript и прави обобщение. Writing Assist обобщава съдържание, автоматично форматира бележки, има още куп екстри и се активира от всяко място и няма нужда от минаване от едно приложение в друго. Drawing Assist дава достъп до нови начини за креативност чрез комбинация от щрихи, текст или предложения за изображения. Получавате напътствия през целия ден с Now Brief с проактивни предложения през лентата Now Bar на заключения екран.

Повече от сигурни

В ерата на AI изключително важна е поверителността. В новата серия Galaxy S25 Personal Data Engine захранва персонализирани AI функционалности, като безопасно анализира данните на устройството.

Всички те остават гарантирано поверителни, като криптиращият ключ се съхранява в Knox Vault. В комбинация с подобрения капацитет на устройството за обработка на данни, това създава мощно и защитено AI изживяване.

Серията Galaxy S25 за първи път въвежда и постквантова криптография, като защитава персоналните данни от потенциални заплахи.

One UI 7 въвежда допълнителен, подсилен слой подсигуряване на устройството чрез Auto Blocker, допълнени Maximum Restrictions настройки, подобрена защита при кражба и ново Knox Matrix табло за проследяване на статуса на сигурността.

Най-мощни досега

Серията Galaxy S25 е базирана на Snapdragon 8 Elite - най-мощният чипсет в Galaxy серия досега. Той подобрява производителността с до 40% в сравнение с предишното поколение. Това гарантира повече AI изживявания на устройството без компромис, включително задачи, които предходно са били базирани в облака като Generative Edit.

Серията Galaxy S25 идва с надградена, по-ефективна AI обработка на кадри с ProScaler и 40% подобрение на качеството на мащабиране, персонализирана технология с мобилната система Digital Natural Image engine, вградена в процесора, за да позволи по-голяма енергийна ефективност. Snapdragon® 8 Elite за Galaxy идва още с Vulkan Engine и подобрен Ray Tracing за по-плавен и реалистичен гейминг.

Бъдете истински професионалисти в снимките

Galaxy S25 Ultra създава ултрадетайлни изображения при всякакви условия със сензори за висока резолюция и ProVisual Engine. Новият 50MP ултраширок сензор на камерата осигурява изключителна яснота и контраст дори при слаба светлина.

10-битовият HDR запис е по подразбиране, предлагайки четири пъти по-богато цветово изразяване. Освен това, видеоклиповете при слаба светлина никога не са били по-ясни, отколкото с новата серия Galaxy S25. Телефоните от серията анализират движението и времето, за да се намали по-ефективно шума.

Новата серия Galaxy S25 дава набор от инструменти, които доскоро са били достъпни само през специализиран софтуер. Така със смартфоните всеки може да обработва снимки и видео на професионално ниво. Audio Eraser опростява премахването на излишен шум от видео. Може да се изолират, засилват или премахват отделни звуци, включително гласове, тълпа, вятър, музика, природни звуци и фонов шум.

Със серията Galaxy S25, Samsung въвежда контрол на дълбочината на полето с Virtual Aperture, вграден в популярния Expert RAW режим. Повишава и кинематографичната креативност с Galaxy Log, като активира възможности за прецизно степенуване на цветовете за създаване на видео на професионално ниво.

Portrait Studio също е подобрено, позволявайки персонализирани аватари с по-реалистични изображения. Filters предлага нови филтри в аналогов стил, осигуряващи филмова естетика.

Серията Galaxy S25 е в кампания за предварителни поръчки до 6-ти февруари. Всеки, който заяви предварително своя нов смартфон, ще получи по-голям капацитет памет на цената на по-малкия: 1TB на цената на 512GB, 512GB на цената на 256GB и 256GB на цената на 128GB. Официалният старт на продажбите на българския пазар е на 7-ми февруари.