Знае, може и прави всичко

Смартфоните ни помагат помагат в ежедневието с многобройните си функции. Но си представете, че сутрин щом се събудите и погледнете към телефона си, той вече знае какво ви трябва, а освен това е подготвил преглед на новините и дневния ви график с ангажименти, за да не пропуснете важна среща или обаждане.

Ако ви звучи невъзможно, сте се заблудили - Samsung го превръща в реалност със серията смартфони Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25, задавайки нов стандарт за истински AI асистент. Екипът ни имаше възможността да тества флагмана Galaxy S25 Ultra - един наистина впечатляващ телефон.

Стилен и екологичен

Стил, който е основан на елегантност с минимализъм, емоция и въздействие - Galaxy S25 Ultra внася нова визия и премиум усещане в дизайна на най-тънката, най-леката и най-издръжливата Galaxy S серия. S25 Ultra се предлага в няколко цвята - сребристосин титан, черен титан, сребристосив титан и сив титан.

Направен е от издръжлив титан и новото покритие Corning Gorilla Armor 2, представляващ първи по рода си материал, по-здрав от стъклото. Има керамичен слой за подобрена защита при падане и следващо поколение антирефлексна обработка на повърхността и устойчивост на надраскване.

Една от ключовите причини да си купите смартфона са камерите. Има 50-мегапикселов ултраширок обектив, който дава по-голяма детайлност и яркост, особено при заснемане на макроснимки. Останалите обектив са 200MP широк, 50MP 5x телефото и 10MP 3x телефото.

За корпуса са използвани рециклирани материали, батерията е с рециклиран кобалт. В комбинация със 7 обновления на операционната система и на сигурността, телефонът дава надеждна и оптимизирана ефективност за по-дълъг период.

Galaxy S25 Ultra има смело и впечатляващо присъствие, при това теглото му изобщо не е голямо въпреки многото камери - по-лек е от предшественика си.

Истински умен, интуитивен и мощен

С Galaxy S25 Ultra от Samsung ясно заявяват, че са лидер в използването на изкуствен интелект при телефоните, изпреварвайки засега конкурентите си по характеристики и възможности.

Има нов чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite за Galaxy. Най-забележителното предимство идва от изкуствения интелект – 40% увеличение на производителността на NPU в сравнение с миналогодишния Snapdragon 8 Gen 3. Казано по-просто - функциите на AI се нуждаят от по-малко мощност, но работят по-бързо.

Подобрена е и работата на Gemini, което се задейства с продължително натискане на бутона за захранване, а резултатите от търсенето идват за секунди. Или пък може да направите плейлист на Spotify, който да си пускате, а може да го изпратите на близък или приятел. И има ползване за 6 месеца на Gemini Advanced и 2TB място в облака без допълнително заплащане. Gemini Advanced идва и с приоритетен достъп до най-новите функции като Gems, персонализирани AI експерти за всяка тема и Deep Research, който действа като личен AI Research асистент.

Други нови инструменти като AI Select и Now Brief осигуряват адаптивен, съобразен с контекста инструмент за избор на екран, ежедневни обобщения за времето, събития от календара и новини.

AI асистенти с мултимодални възможности интерпретират текст, говор, изображения и видео. Всичко това се случва толкова естествено, все едно си общувате с жив човек.

С подобрения Circle to Search with Google търсенето е повече от лесно, бързо и контекстуално. Circle to Search with Google вече разпознава телефонни номера, мейли и URL, давайки възможност да се избират разговори, да се пращат мейли и да се отварят сайтове с едно докосване.

Търсенията вече стават и с контекстно ориентирани предложения за следващи стъпки. Може да попитате и смартфонът ще намери интуитивно специфична снимка в галерията с естествени реплики. Лесно и бързо се намира, например, график на любимия отбор, а добавянето към Samsung Calendar става с една команда.

Няма да пропуснете обаждане

Galaxy S25 Ultra организира още по-добре обажданията с Call Transcript и прави обобщение. Writing Assist обобщава съдържание, автоматично форматира бележки, има още куп екстри и се активира от всяко място и няма нужда от минаване от едно приложение в друго. Drawing Assist дава достъп до нови начини за креативност чрез комбинация от щрихи, текст или предложения за изображения. Получавате напътствия през целия ден с Now Brief с проактивни предложения през лентата Now Bar на заключения екран.

Защитен без компромиси

В ерата на AI изключително важна е поверителността. И тук Personal Data Engine захранва персонализирани AI функционалности, като безопасно анализира данните на устройството. Всички те остават гарантирано поверителни, като криптиращият ключ се съхранява в Knox Vault. В комбинация с подобрения капацитет на устройството за обработка на данни имате защитено AI изживяване. Добавена е и за първи път постквантова криптография, като защитава персоналните данни от потенциални заплахи.

One UI 7 въвежда допълнителен, подсилен слой подсигуряване на устройството чрез Auto Blocker, допълнени Maximum Restrictions настройки, подобрена защита при кражба и ново Knox Matrix табло за проследяване на статуса на сигурността.

А какви снимки прави...

Дори и при слаба светлина може да правите супхр снимки.

Galaxy S25 Ultra създава ултрадетайлни изображения при всякакви условия със сензори за висока резолюция и ProVisual Engine.

Samsung въвежда полезни функции като 10-битов HDR видеозапис по подразбиране за заснемане на по-широк динамичен диапазон и възможност за запис в режим Galaxy Log. Последната функция ви позволява да забелязвате по-добре преекспонираните зони и да регулирате динамичния диапазон, докато записвате видеоклипове, като същевременно прилагате по-добър контрол на цвета и светлината.

Има и набор от инструменти, които доскоро са били достъпни само през специализиран софтуер. Вече може да се обработват снимки и видео на професионално ниво.

Audio Eraser опростява премахването на излишен шум от видео. Може да се изолират, засилват или премахват отделни звуци, включително гласове, тълпа, вятър, музика, природни звуци и фонов шум.

Има контрол на дълбочината на полето с Virtual Aperture, вграден в популярния Expert RAW режим. Portrait Studio също е подобрено, позволявайки персонализирани аватари с по-реалистични изображения. Filters предлага нови филтри в аналогов стил, осигуряващи филмова естетика.

Заключение

Galaxy S25 Ultra е повече от AI съветник - разбира контекста на нуждите на потребителите и техните предпочитания - казано накратко, разбирате се с една дума, буквално. Има и по-издръжлив дисплей, подобрен обектив на камерата с удобни трикове за редактиране и най-новия процесор Qualcomm, който поддържа работата на нещата. О, и да, AI е навсякъде и за всичко.