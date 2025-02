Хибридни дизелови локомотиви подкрепят зеления транспорт в Китай

Първата партида хибридни дизелови локомотиви в Китай вече е доставена. Те са разработени съвместно от Anshan Iron and Steel Group и CRRC Dalian Co., Ltd. Новите локомотиви предлагат значителни предимства в производителността и екологичните характеристики в сравнение с традиционните дизелови модели.

Оборудвани с двойни енергийни системи и централизирани контролни модули, те могат интелигентно да превключват между различни режими на захранване според специфичните работни условия, което води до икономия на гориво от над 30%, информира "Радио Китай".

В допълнение към повишената ефективност, новите локомотиви значително намаляват вредните емисии – азотните оксиди с около 45%, въглеводородите със 73%, а въглеродния оксид с приблизително 83%. Това ги превръща в ключов елемент в усилията на Китай за развитие на по-устойчив зелен транспорт.