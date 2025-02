България и САЩ ще работят за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката

България и Съединените американски щати ще работят за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката. Това бе акцент в разговора на министъра на енергетиката Жечо Станков с Лаура Лохман, изпълняваща длъжността помощник държавен секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ. На среща в столицата Вашингтон двамата обсъдиха различни възможности за сътрудничество, като бяха засегнати въпроси от общ интерес за двете страни, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Министър Станков наблегна на инициативата Вертикален газов коридор като възможност за осигуряване на разнообразни и устойчиви доставки на природен газ за Източна, Югоизточна и Централна Европа. Той подчерта напредъка по реализацията на проекта, който e насочен към осигуряването на допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници за пазарите в региона. "Очакваме до края на този месец да бъде получено разрешителното за строеж за участъка от проекта Кулата – Кресна, а малко след това предвиждаме да бъде направена първата копкa", обяви той.

Станков и Лохман обсъдиха и доставките на втечнен природен газ от САЩ през терминалите в Александруполис и в съседните държави до България като възможност той да достигне до сърцето на Европа. В тази връзка енергийният министър подчерта стратегическото разположение на страната ни, както и добре развитата национална газова инфраструктура.

По време на срещата бе коментирано и активното сътрудничество на България и САЩ в областта на ядрената енергетика. "Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" е приоритетен проект за българското правителство", подчерта Жечо Станков. Енергийният министър и изпълняващият длъжността помощник държавен секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ дискутираха възможностите за ускоряване на процеса по реализация на проекта и подчертаха стратегическото му значение за България и региона на Югоизточна Европа.

Както БТА писа, министърът на енергетиката Жечо Станков е на работно посещение в Съединените щати. В рамките на двудневната визита е планирано участието му в Шестия Делфийски форум, който се провежда в столицата Вашингтон, провеждането на разговори на правителствено ниво, участие в кръгла маса с представители на американския бизнес.

Очаква се министър Станков да се срещне с ръководствата на американската компания "Уестингхаус" (Westinghouse) и на "Експортно-импортната банка на САЩ" - "Ексим Банк" (The Export-Import Bank of the United States).