Китай работи за засилване на сътрудничеството с ЕС в автомобилната индустрия

Търговската камара на Китай за Европейския съюз (China Chamber of Commerce to the European Union; CCCEU) проведе в Лисабон Форум за развитие на сътрудничеството между Португалия и Китай, включвайки и партньорството между Китай и Европа като цяло. Там беше официално оповестено учредяването на Работна група за автомобили, целяща да засили сътрудничеството между китайските и европейските автомобилни производители.

Китай е лидер в глобалните технологични иновации, интеграцията на индустриалната верига и разширяването на пазарите в индустрията за превозни средства с нови енергийни източници. В същото време търсенето на електромобили на европейския пазар нараства бързо. Търговската камара се надява да задълбочи сътрудничеството с европейските партньори в области като научноизследователска и развойна дейност, производство, вериги за доставки, маркетинг и други ключови направления.

Създаването на Работната група за автомобили ще осигури специализирана платформа за комуникация и сътрудничество между китайски и европейски компании, като подкрепи растежа и допринесе за трансформацията на глобалната автомобилна индустрия към по-зелено, по-интелигентно и по-устойчиво бъдеще.