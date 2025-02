Тестваха летяща кола в градска среда за първи път (Видео)

Тестваха успешно летяща кола в градска среда. Компанията за устойчива мобилност Alef Aeronautics обяви, че успешно е извършила тестов полет на своя летящ автомобил.

Компанията публикува видеото от теста, което го прави първото видео в историята на кола, която излита вертикално, докато е в движение.

⚡️The first ever electric car flight was made by the American company Alef Aeronautics👀

The video shows the Model A electric car driving along the road and then flying over another vehicle. The car is reportedly capable of driving 354 km and flying 177 km on a single charge.… pic.twitter.com/MrzHzzkwjK — 🌚 MatTrang 🌝 (@MatTrang911) February 21, 2025

Въпреки че съществуват предишни видеоклипове на коли, излитащи от писта за излитане, това е първото публично публикувано видео на автомобил, който излита вертикално, пише bTV.

Тестът беше проведен с щателни мерки за безопасност, като пътят е бил затворен по време на полетния тест.

Не е имало хора под или близо до траекторията на полета. Тестът е завършил успешно без никакви проблеми с безопасността, пише Enex.