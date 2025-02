Рекорден брой заявки за участие в BAPRA Bright Awards 2025

Тази година PR, творчески и дигитални агенции, компании, медии и държавни институции изпратиха над 200 заявки - рекорден брой за годишните награди на BAPRA Bright Awards. Интересът за участие засвидетелства стойността на PR комуникациите, които се развиват със същото динамично темпо, както светът около нас, съобщават организаторите.

"24 часа" е медиен партньор на събитието.

Най-много участници има в категориите „Комуникация към крайни потребители", „Специално събитие или лансиране" и „Инициатива за създаване на ангажираност-вътрешни или външни публики". В новата категория за 2025 година „PR кампания, реализирана с AI или друга технология" също има кандидатури, което показва, че AI технологиите вече активно се прилага в PR обслужването.

„Интересът на индустрията към Bright Awards 2025 показва колко активно участие има PR експертизата в бизнеса, както и развитието на асоциацията ни през последните години. В БАПРА ще продължаваме да работим за активно позициониране на PR професията сред партньори, бизнеса и млади таланти, за да отговаряме на актуалните тенденции и промени в бранша и да доказваме, че ролята на PR комуникациите помагат за разрешаване на предизвикателства, пред които се изправяме ежедневно." – споделя Ива Григорова, председател на БАПРА 2024 – 2026.

Международното жури вече започна да оценява кандидатурите в търсене на най-добрите сред тях, които заслужават да вземат награда, отбелязваща тяхната експертиза, усърдна работа и творческа отдаденост. Председател на журито тази година е Боаз Палди, главен творчески директор на Програмата на ООН за развитие (United Nations Development Programme) и движещата сила зад кампанията „The Weather Kids" - глобална инициатива за спешни действия по отношение на климата.

Церемонията по награждаване ще се състои на 27 март в хотел Hilton Sofia.

В същия ден, на 27 март, ще се проведе и PR събитието на БАПРА за членове на асоциацията, медии и комуникационни екипи в компаниите. Международни лидери в сферата на комуникациите, които са и част от експертното жури на наградите, ще са основни участници. Заедно с Боаз Палди, на дискусионната сцена ще излязат Димитрис Рулиас, управляващ директор на Out of the box PR и Юрген Ганголи, управляващ директор на The Skills Group, партньор в Team Farner и съосновател на agencyexperts.org.

Те ще разкажат за актуалните теми в индустрията и за необходимостта от стратегически комуникации за разрешаването на глобални кризи; новата медийна реалност и технологичната революция, която променя PR комуникациите; влиянието на социалните мрежи и алгоритмите върху възприятието на обществото, както и бъдещето на комуникационната сфера в контекста на икономическите, политическите и социалните промени в света.

Партньори на наградите тази година са международния конкурс Symbol Creative Awards, които отличават иновацията и креативността в сферите на маркетинга, рекламата и комуникациите, БДВО, БАКА, IAB България, EACD България, АСКО и BESCO.