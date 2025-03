Отново се провали изстрелването на мегаракетата на Илон Мъск (Видео, снимки)

Мегаракетата „Старшип" на компанията „Спейс Екс" на Илон Мъск, предназначена за мисии до Луната и до Марс, беше изстреляна от тестовата площадка Бока Чика в Тексас за нов тестови полет, предадоха световните агенции.

Ракетата е висока 123 метра, тоест с височината на сграда с около 40 етажа. Тя беше изстреляна малко след 17,30 ч. местно време четвъртък (23,30 по Гринуич в четвъртък). Това е осмо изпитание на ракетата. Това е осмо изпитание на ракетата Малко след изстрелването "Спейс Екс" изгуби контрол над втората степен на ракетата, като двигателите са изгаснали При предходното, седмо изпитание втората степен обаче се взриви над Атлантическия океан

Малко след изстрелването обаче беше съобщено, че „Спейс Екс" е изгубила контрол над втората степен на ракетата, като двигателите са изгаснали. После беше съобщено, че компанията е изгубила и връзка с втората степен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Първата степен на ракетата успешно се е върнала към тестовата площадка в Бока Чика и е била "уловена" с гигантски механизирани ръце, както се случи и предните два пъти.

При предходното, седмо изпитание втората степен обаче се взриви над Атлантическия океан, припомня Асошиейтед прес. Това се случи преди около два месеца.

"За жалост това се случи и предния път", заяви Дан Хъот, представител на „Спейс Екс". Той каза, че компанията работи в тясно сътрудничество с органите за контрол на въздушния трафик.



Взривяването на предходната втора степен на ракетата през януари предизвика дъжд от отломки на Карибите и причини материални щети на архипелага Търк и Кайкос, припомня Франс прес.