Българската изба донесе високи отличия от Германия и Франция въпреки трудната реколта

Изключителен успех за българското винарство – избата New Bloom Winery от Съединение завоюва впечатляващите 12 медала на два от най-престижните международни винени конкурса – Mundus Vini в Германия и Vinalies Internationales във Франция. Шест от отличията са златни, което утвърждава избата като лидер в производството на висококачествени вина, дори в условия на трудна реколта. На Mundus Vini златни медали спечелиха PIXELS Совиньон Блан 2024, F2F Совиньон Блан 2024, F2F Шардоне 2022 и F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент 2021. Във Франция журито отличи със злато F2F Шардоне 2022 и F2F Дорнфелдер – емблематичното вино на New Bloom Winery.

Успехът на Mundus Vini не спира дотук – избата добави още шест сребърни медала за Verano Azur Совиньон Блан и Вионие 2024, PIXELS Розе 2024, PIXELS Шардоне 2022, PIXELS Каберне Совиньон 2021, PIXELS Сира 2022 и F2F Розе 2024. Впечатляващото представяне на белите и розетата доказва, че Тракийската низина не само е тероар за отлични червени вина, но и за вина с изтънчена свежест и елегантност.

Успех в условия на трудна реколта

Постижението на New Bloom Winery е още по-ценено на фона на трудната реколта през 2024 г. Липсата на валежи и високите температури създадоха сериозни предизвикателства за винопроизводителите в цяла Европа. "Голямото ни предимство е, че контролираме целия процес – от лозето до бутилката. Когато реколтата е трудна, адаптираме технологичните си практики и влагаме целия си професионализъм, за да постигнем качество. Високите оценки за последната реколта доказват, че сме се справили отлично", коментират от екипа на New Bloom Winery. Статистиката също говори сама за себе си – всички изпратени проби на Mundus Vini са получили медал, което е доказателство за последователно високо качество. От над 1600 наградени вина на конкурса, България има само 13 отличия, а десет от тях са за New Bloom Winery.

Да спечелиш златен медал на френския Vinalies Internationales е още по-значимо – конкурсът се организира от Съюза на енолозите във Франция и е известен със строгите си критерии. Тази година са участвали 2684 проби от 550 изби, оценявани от 104 международни дегустатори. "Дорнфелдерът е нашата визитна картичка. Ние бяхме първите, които го наложиха в България, и доказахме, че този малко известен немски сорт дава уникални резултати в Тракия. Високата оценка от Vinalies Internationales потвърждава това за пореден път", споделят от New Bloom Winery.

New Bloom Winery – модерно лице на българското вино

New Bloom Winery обработва 8000 декара лозови масиви в Западна Тракия и последователно налага съвременен подход в българското винопроизводство. Портфолиото на избата включва както популярни международни сортове като Совиньон Блан, Шардоне, Сира, Мерло и Каберне Совиньон, така и по-рядко срещани сортове като Дорнфелдер и Регент.