КМГ: Бум на търсенето и предлагането на позиции, свързани с изкуствен интелект

Краят на Пролетния празник в Китай обикновено е време, когато много хора променят работата си в търсене на по-добри възможности за професионална реализация, съобщи КМГ. Тогава се провеждат и редица изложения за набиране на кадри, като тази година на тях се вижда отчетлив бум на предлагане и търсене на позиции, свързани с изкуствен интелект.

Данни на платформа за набиране на персонал показват, че броят на търсещите работа в сферата на изкуствения интелект от началото на 2025 г. се е увеличил с 33,4% на годишна база, като най-голям интерес има към инженери по алгоритми за роботи и инженери по отстраняване на грешки, където ръстът е повече от 30%. От гледна точка на изискванията, при 52% от позициите за инженери по алгоритми на роботи се изисква магистърска степен, а за 45% – повече от 3 години професионален опит. Най-голямо търсене на такива инженери има с сферите на изкуствения интелект (24,1%), електромеханиката за голямо оборудване (12,8%), електрониката (7,3%), промишлената автоматизация (5,9%) и автомобилостроенето (5%). Междувременно пазарното търсене на знания за изкуствен интелект и обучение на кадри е нараснало рязко, водейки до увеличение от 112,4% на броя на откритите работни места за подобни позиции.

На редица изложения за работа се вижда отчетлива и засилваща се конкуренция между инженери по алгоритми и специалисти по изследвания и развитие на роботи, а градове като Ханджоу и Шънджън, където са съсредоточени множество технологични компании, са сред най-предпочитаните места за кариера в сферата.

В Ханджоу, на първото мащабно изложение за работа тази година 830 компании обявиха 21 000 свободни позиции, половината от които свързани с алгоритми за изкуствен интелект и разработване на големи модели. Представител на компанията Hangzhou Yushu Science And Technology Co., Ltd. посочи пред медии, че месечната заплата за хардуерни техници при тях е обикновено между 20 до 40 000 юана на месец, която плюс бонуса в края на годината може да достигне 600 000 или 700 000 юана годишно.

С цел привличане на висококвалифицирани кадри, редица градове и провинции въвеждат преференциални политики. Така например Зоната за високи технологии в Чънду предлага субсидии за заселване за специалисти по изкуствен интелект, „долината на оптиката" в Ухан организира обучение по изкуствен интелект като част от „програма за нови кадри".

Трябва да се отбележи, че малките и средните компании за изкуствен интелект се превърнаха в нова сила за привличане на таланти. Данните сочат, че търсенето на кадри в такива фирми с по-малко от 100 служители се е увеличило с 61% спрямо предходната година, а на някои позиции дори се е появил феноменът един човек да изпълнява няколко длъжности.

Пазарът на труда в областта на изкуствения интелект и роботиката е изключително динамичен, но кадри също така се търсят и в областта на високотехнологичните производства. По данни на редица платформи за набиране на персонал, търсенето в този сектор е нараснало с 5,9% на годишна база. В Дунгуан, Ухан и други градове, където са концентрирани фирми за дронове, търсенето на служители се е увеличило с 82,7% спрямо година по-рано. Средната заплата за позиции в областта на промишлената автоматизация е нараснала с 12% на годишна база. Освен това нараснало е значително търсенето и на кадри, свързани с технологии за автономно шофиране, а интелигентната трансформация на предприятията е довела до повишаване на търсенето на разработчици на преден край с 8%, а заплатите за позиции по поддръжка и експлоатация са нараснали с 9,8% в сравнение със същия период на миналата година.

В град Хух-Хото над 300 компании обявиха работни места, насочени към 15 промишлени сектора, включително електронна информация, нови енергии и материали, биомедицина и икономика на ниска надморска височина.