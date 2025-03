Над 30 партньора, сред които и “24 часа”, застанаха зад едно от най-влиятелните SEO събития в региона

Елитът в областта на SEO, електронната търговия и изкуствения интелект се събра в Интер Експо Център за поредното издание на SERP Conf. Sofia 2025. Събитието тази година беше фокусирано върху Балканите и Източна Европа, като целта на организаторите беше да актyализират и повишат нивото на дигиталната екосистема в региона. Аудиторията се запозна с най-новите тенденции в различни сфери на дигиталния маркетинг.

Впечатляващо светлинно шоу SERP Conf. постави началото на конференцията, която продължи през целия ден и завърши с голямо нетуъркинг парти.

"Това събитие, за което се грижим с толкова любов, хъс и себеотдаденост вече 5 години, е мястото, където теорията се среща с практиката, създават се нови контакти и всеки си тръгва с работещи идеи, които може да приложи в работата си още утре", сподели при откриването Никола Минков, основател и изпълнителен директор на SEO агенция Serpact, която стои зад бранда SERP Conf. За първи път той беше и сред лекторите на конференцията, като презентацията му предизвика огромен интерес сред аудиторията.

Никола Минков

Конференцията беше структурирана в четири тематични панела, като през цялото време беше осигурен професионален превод на български и английски. Първият панел "SEO in the Age of AI" даде на аудиторията практически съвети за адаптиране на SEO стратегиите към постоянно променящите се алгоритми на търсачките.

Огромно внимание привлече панелът "From Words to Intent: Semantic SEO in Action", в който специалистът Dan Petrovic, пристигнал специално от Австралия, предостави на публиката за свободно ползване първия трениран модел на български език за класификация на search intent, базиран на архитектурата mDeBERTa V3.

“SERP Conf. Sofia 2025 беше невероятна. Публиката наистина вникна в сложния материал, който представих. Дори онези, които не го разбраха напълно, са видели ползата от това да изследват тази тема в дълбочина. Заслужаваше си пътуването от Австралия, за да видя как гостите на конференцията реагират на моето съдържание”, сподели след събитието Dan Petrovic.

Dan Petrovic

В този панел се включиха още Mihai Aperghis, който демонстрира как да се използват LLMs за скалиране на SEO анализи и ключови страници, както и семантичните стратези от Serpact Николета Янева и Стефани Господинова, които споделиха практически подходи за структуриране на съдържание.

В следобедната сесия панелът "Mastering Google Ads: Outshine Your Competition" предложи стратегии за оптимизация на Google Ads кампании и тактики за максимизиране на ROI. Заключителният панел "Outlaw Marketing: Breaking Rules, Winning Big" вдъхнови участниците да мислят нестандартно и да експериментират с иновативни маркетингови подходи.

“Това събитие се превърна в единственото в България, което има за цел да споделя истински приложими знания! Не знам как успявате да надграждате всяка година, но поздравления, че го правите за всички нас”, коментира един от участниците.

Събитието беше подкрепено от над 30 медийни и институционални партньора, сред които Българска Е-комерс Асоциация, Ecommerce Europe, е-комерс асоциациите на Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Полша, IAB Bulgaria, Българска стопанска камара и други. Сред публиката присъстваха множество студенти, преподаватели и ръководители от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", които традиционно подкрепят конференцията.

Всички презентации и видеозаписи от SERP Conf. Sofia 2025 ще бъдат достъпни на платформата serpflix.com, като участниците в събитието ще получат ексклузивен достъп.

Организаторите обявиха, че подготовката за следващото издание на SERP Conf. е вече в ход. То ще се проведе във Виена на 14 октомври тази година, а сред лекторите ще бъдат специалисти като Judith Lewis, Koray Tuğberk GÜBÜR, Bibi the Link Builder, Johan v. Hülsen, Fery Kaszoni и други.