All Channels е пиар агенция на годината сред рекорден брой кандидати за наградите на БАПРА

С бляскава церемония BAPRA Bright Awards 2025 отличи най-добрите комуникационни кампании и агенции

All Channels Communication е най-добрата комуникационна агенция за 2024 г. и доказателството са най-престижното звание и награда, които получи на BAPRA Bright Awards 2025. Авторитетните призове на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) бяха връчени под мотото „PRоменяме се, светът също" и за поредна година отличиха най-добрите постижения в сферата на пиара и комуникациите.

Церемонията по награждаването събра 190 експерти от бранша, а тазгодишното издание на конкурса отчете рекорден брой кандидатури – над 200 в 18 различни категории. Наградените агенции на конкурса Bright Awards 2025 СНИМКА: БАПРА

All Channels Communication взе престижната награда „Агенция на годината", както и златото за „Кампания на годината" с кампанията "Храна за размисъл". Всички номинации бяха оценени от международно жури от утвърдени експерти, гарантиращи обективност и високи стандарти. Председател на журито бе Боаз Палди, главен творчески директор на Програмата за развитие на ООН, а на самото събитие присъстваха представителите от журито Димитрис Рулиас, Юрген Ганголи и Саймън Гебауер.

„Годишните награди BAPRA Bright Awards са признание на успешните и въздействащи PR кампании на агенциите и техните клиенти. Победителите тази година определено показват размах, творчество и въздействие, което комуникациите имат сред обществото и поставиха следващата летва за надграждане на възможностите на PR комуникациите в България", казва Ива Григорова, председател на БАПРА 2024 – 2026. Ива Григорова, председател на Българската асоциация на пиар агенциите СНИМКА: БАПРА

Водещи на церемонията бяха Флорина Иванова и Иван Боянов, а за атмосферата и доброто настроение по време на събитието се погрижи Деси Андонова, по-позната като Деси от Phuture Shock, която подготви музикално оформление специално за BAPRA Bright Awards 2025.

Преди официалната церемония се състоя и PR събитието на БАПРА – "Въздействието на PR", в чиито дискусионни модели експерти в пиара обсъдиха технологичните новости в индустрията, етиката и мярката в нея, както и бъдещото й развитие. Сред участниците бяха Димитрис Рулиас, Юрген Ганголи и Саймън Гебауер.

Пълният списък с победителите по категории: Наградите BAPRA Bright Awards

PR агенция на годината:

Злато: All Channels Communication

Сребро: Propaganda Group

Бронз: Huts Group

Кампания на годината:

Злато: Храна За Размисъл, All Channels Communication

Сребро: Животът няма аутокорект, Huts Group

Бронз:

- Избери да имаш избор, proof.

- Olympus: Сила за новото поколение, Propaganda Group & Noble Graphics

Изгряваща звезда:

Злато: Радослав Кинаев, d:istinkt

Сребро: Десислава Костова, Propaganda Group

Бронз: Силвия Трифонова, Paragraph 42

Комуникация към крайни потребители:

Злато: Послушай Родопите, proof. & d:istinkt

Сребро:

- Да се погрижим ли за здравето на планетата? Време е: #ХапкаСмисъл, Interimage

- Vibe by Ariana, All Channels Communication

- Любовни билборди, proof. & Propaganda Group

Бронз: Отпусни се. Емине е тук, proof.

Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт):

Злато: Westinghouse: Shaping the Future of Nuclear Energy in Bulgaria, M3 Communications Group, Inc.

Сребро:

- Фактори(нг) за успех, Propaganda Group

- Следи от изчезване, proof. & Propaganda Group

Бронз: Един Дядо Коледа не стига, Dvrs

Специално събитие или лансиране:

Злато: Храна За Размисъл, All Channels Communication

Сребро: Твоето здраве е твоя отговорност, Interimage

Бронз: Интервюта на тъмно, All Channels Communication

Кампания за корпоративна социална отговорност:

Злато: Yettel: Програма „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения", d:istinkt

Сребро: Olympus: Сила за новото поколение, Propaganda Group & Noble Graphics

Бронз: Земята не пие лекарства, V+O Communication

Комуникации в публичния сектор:

Злато: Храна За Размисъл, All Channels Communication

Сребро: Тихият убиец - заедно срещу рака на дебелото черво, MSL, Saatchi&Saatchi, Zenith, Digitas, Red Lion part of Publicis Groupe Bulgaria

Бронз: Животът няма аутокорект, Huts Group

Инфлуенсър маркетинг кампания:

Злато: Vibe By Ariana, All Channels Communication

Сребро: Olympus: Сила за новото поколение, Propaganda Group & Noble Graphics

Бронз:

- Всички знаци сочат към...VolaLaLa | Vola.bg, Propaganda Group

- Rap-A-Car, Saatchi&Saatchi part of Publicis Groupe Bulgaria

Кампания за работодателска марка:

Злато: Вътрешно AI състезание на Publicis 2024, Publicis Groupe Bulgaria

Сребро: Къде е шофьорът?, DNA

Бронз: Супер хора. Супер технологии., guts&brainsDDB

Вътрешни комуникации:

Злато: Супер хора. Супер технологии., guts&brainsDDB

Сребро:

- Продължаваме напред с висок дух, AMI Communications

- "МЕТА" - Годишна среща на Пощенска банка, Eurobank Bulgaria AD/ BBDO Group/ Proximity Sofia

Бронз: Обединени заедно: One Movement by Allianz, Interimage [email protected]

Кризисни комуникации:

Злато: Откриване на възстановените Централни хали, V+O Communication

Сребро: Кризата с ваучерите за храна, Paragraph 42

Бронз: A1 Смартеница, MSL and Saatchi&Saatchi part of Publicis Groupe Bulgaria

Дигитален PR:

Злато: Животът няма аутокорект, Huts Group

Сребро: Храна За Размисъл, All Channels Communication

Бронз: Коледна кампания на Yettel: Истинското общуване започва, когато оставим телефона, d:istinkt

Награда за PR иновации:

Злато: Храна За Размисъл, All Channels Communication

Сребро: Животът няма аутокорект, Huts Group

Бронз: Победи холестерола, PR Play

PR кампания, включваща AI или друга технология:

Злато: Супер хора. Супер технологии., guts&brainsDDB

Сребро: Движението 2040, proof.

ESG комуникационна кампания или проект:

Злато: Kaufland стъпи на Антарктида, V+O Communication

Сребро: Yettel: Програма „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения", d:istinkt

Бронз: Маршрут Е8 - Опознай Родопите, за да ги обикнеш, Tymbark Bulgaria

Комуникационна кампания за образование и професионално развитие:

Злато: Животът няма аутокорект, Huts Group

Сребро: Образованието дава шанс на планетата: #ХраненеСмисъл, Interimage

Бронз: Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България - 2024, MSL part of Publicis Groupe Bulgaria

Инициатива за създаване на ангажираност за вътрешни или външни публики:

Злато:

- Вътрешно AI състезание на Publicis 2024, Publicis Groupe Bulgaria

- Националното пътешествие на доброто: Ти и Lidl за по-добро утре, Interimage

Сребро: Българската конституция: ако съдим за книгата по корицата, Paragraph 42

Бронз: "Следи от изчезване" - Велинград ALCALIA, Tymbark Bulgaria