Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) обявиха новата си визия за 2025 г. В основата ѝ са сътрудничеството и създаването на дългосрочните стратегии, в които успешно се интегрират и най-новите разработки в областта на изкуствения интелект.

В центъра на тази инициатива както винаги е силният ангажимент към изграждане на важни връзки между различните представители в индустрията. Като събират на едно място водещите фигури в бранша, BEGE и EEGS създават динамична платформа, която предоставя перфектна възможност за нетуъркинг и обмен на идеи. Или както традицията повелява, през 2025 г. участниците в изложението отново ще се съберат, за да споделят визията си, както и идеи за развитието на игралната индустрия, с цел изграждане на важни и ценни партньорства.

„Силата на общността е същността на нашата мисия“, споделя Наталия Баевска, Мениджър „Проекти“ на BEGE и EEGS. „Чрез сътрудничество можем да използваме общите си сили, за да отключим нови възможности за растеж в региона“, добавя още Баевска.

Нино Бережиани, маркетинг мениджър на изложението и конференцията, от своя страна подчерта значението на темата на инициативата „Proximity to Potential: Where Every Piece Matters.” „Този слоган улавя същността на нашата визия. Той подчертава идеята, че всяка връзка и всяко сътрудничество са важни части от по-голям пъзел, които стимулират иновациите и успеха в нашата индустрия. Ние сме развълнувани да създадем среда, в която компаниите могат да демонстрират своите постижения, да празнуват успехите си и да участват в значими диалози“, отбеляза Бережиани.

В допълнение към нетуъркинга, събитието предлага впечатляваща програма от вдъхновяващи лекции и оживени панелни дискусии, водени от експерти в индустрията.

Освен това интеграцията на изкуствения интелект в тази инициатива обещава да подобри преживяването на потребителите и да увеличи оперативната ефективност, поставяйки нов стандарт за иновациите в сектора.

С тази амбициозна инициатива, BEGE и EEGS са готови да преобразят игралната индустрия на Балканите, като насърчават всички заинтересовани страни да се обединят и активно да участват във формирането на бъдещето на индустрията.