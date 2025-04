Най-важните нововъведения в технологиите и иновациите от тазгодишното издание на форума „Джунгуанцун“

Форумът „Джунгуанцун" беше открит на 27 март в Пекин, като в рамките на пет дни китайската столица се превърна в сцена на най-новите технологични постижения, съобщи КМГ. Тазгодишното издание е фокусирано върху последните иновации и индустриални тенденции в авангардни области като изкуствен интелект, хуманоидни роботи и 6G. Събитието събра над 1 000 участници от повече от 100 държави и региони, сред които бизнес лидери, инвеститори и учени.

Форумът тази година привлече вниманието със седем значими постижения в областта на изкуствения интелект, представени на панела „Пионери на бъдещия ИИ". Сред тях се открои екосистемната мрежа на Пекинската публична изчислителна платформа за ИИ (Beijing AI Public Computing Platform Eco-Network), която ще обедини изчислителните ресурси в цялата страна и ще оптимизира тяхното разпределение. Това предизвика оживени дискусии сред участниците, а според Ли Дахай, съосновател и главен изпълнителен директор на ModelBest, платформата ще осигури висококачествени изчислителни услуги на по-ниска цена, стимулирайки иновациите.

Друг основен акцент на форума бяха хуманоидните роботи и техните широки приложения. Роботът „Тиенгун" впечатли със способността си да се придвижва по сложни терени, включващи наклони, камъни и пясъчни препятствия. Според Ли Ипън от Пекинския иновационен център за хуманоидни роботи (Beijing Humanoid Robot Innovation Center), целта е машините да придобият „истински интелект". Това значи на практика те да разбират команди на човешки език, да анализират средата и да планират задачи за изпълнение според определените условия. Такъв тип роботи в бъдеще, а дори и към момента в някои случаи, могат да бъдат особено полезни в рискови индустрии като електроенергетиката. Роботът „Тиенгун" демонстрира прецизно изпълнение на опасни маневри и активно показва своя потенциал за бъдещо приложение в още по-заплетени и опасни сценарии.

Сред останалите демонстрации се отличи робот, който може да играе футбол и да изразява радост след гол, както и робот с изключително гъвкави ръце, създаден от Linkerbot Beijing Technology. Той пък демонстрира умения като свирене на пиано, завиване на болтове и участие и приложение в прецизни лабораторни експерименти.

По данни на организаторите, тазгодишният форум представи близо 100 иновативни робота от 15 компании, като хуманоидните модели намират все по-широко приложение в развлеченията, търговските услуги, логистиката, здравеопазването и грижите за възрастни хора.

Международният форум „Джунгуанцун" се провежда в едноименния район на Пекин, известен още и като „Силициевата долина на Китай", и има за цел да насърчи технологичните иновации и развитие. Той събира експерти, индустриални лидери, изследователи и политици, които обсъждат пробивни научни разработки и нововъзникващи технологии. Събитието предоставя платформа за сътрудничество между технологични стартъпи, академичните среди и правителствения сектор.

Форумът поставя акцент и върху регулаторните рамки и политики, които подкрепят иновациите, като привлича международни участници за насърчаване на трансграничното сътрудничество и обмен на добри практики. Във връзка с това например на тазгодишното издание на форума беше основан фонд за финансиране на нововъзникващи сектори от стратегическо значение на стойност цели 10 милиарда юана (1,38 милиарда долара). Той има за цел да финансира високотехнологични предприятия и да насърчи иновационната екосистема, благоприятна за развитието на нови качествени производителни сили. Фондът е създаден от няколко водещи компании, включително Zhongguancun Development Group, New China Life Insurance Company и дъщерно дружество на Industrial and Commercial Bank of China. В рамките на форума проекти на девет университета и институти, сред които Университетите „Цинхуа" и Пекинския университет, получиха инвестиции на обща стойност близо 250 милиона юана (около 34,45 милиона долара).

„Изградили сме цялостна система за индустриално финансиране, обхващаща всички етапи на растеж на предприятията – от ангелско инвестиране и рисков капитал до сливания и придобивания. Инвестирали сме в над 4000 научно-технологични проекта, включително над 1000 национални високотехнологични предприятия, 96 компании-еднорози и 161 листнати компании," заяви Пан Дзинфън, председател на Zhongguancun Development Group.

От основаването си през 2007 г., форумът „Джунгуанцун" вече се е утвърдил като ключова платформа за насърчаване на технологичните иновации и индустриалното развитие в Китай. Събирайки водещи учени, инвеститори и индустриални лидери, той не само представя най-новите пробиви в изкуствения интелект, роботиката и 6G, но и подпомага създаването на ефективни механизми за финансиране и внедряване на нови технологии. С инициативи като 10-милиардния фонд за стратегически сектори, форумът играе съществена роля в изграждането на иновационна екосистема и ускоряването на трансформацията към икономика, базирана на високите технологии. Това затвърждава позицията на Китай като глобален лидер в технологичното развитие.