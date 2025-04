Анна Габровска e ръководител „Култура и човешки капитал” във Филип Морис България. Тя се присъединява към компанията през 2019 г. С над две десетилетия опит в човешките ресурси в международни компании, Ани има огромен опит в изграждането на стратегии, свързани със служителите. Завършила е социология и започва кариерата си като журналист.

В свят, в който гъвкавостта, ангажираността и развитието на служителите са от решаващо значение за устойчивия успех, Филип Морис България се откроява като работодател, който не просто следва тенденциите – той ги създава. Компанията инвестира целенасочено в хората си, създавайки работна среда, в която прозрачността, подкрепата и личностното израстване са част от ежедневието. От програми за ментално и физическо благосъстояние, през иновативни инициативи за задържане на таланти, до глобални възможности за развитие – Филип Морис България доказва, че най-ценният капитал на една организация са нейните хора. В това интервю надникваме зад кулисите на една модерна HR стратегия, която поставя човека в центъра на всичко.

- Г-жа Габровска, какви иновации и инициативи планирате за подобряване на работната среда и задържане на талантите в компанията?

- Добра работна среда за нас означава да създадем най-добрите условия, в които нашите колеги да разбират целите на компанията и да разполагат с всички необходими инструменти, за да ги постигнат. Вярваме, че високото ниво на информираност развива усещането за принадлежност, а това е ключов фактор за мотивацията и ангажираността на хората. Редовно провеждаме вътрешни срещи, на които обсъждаме целите, постиженията и бъдещите стъпки за развитие. Тази година организирахме две срещи за търговските ни структури, на които говорим в дълбочина за ценностите и мисията на Филип Морис България.

Сред новите ни инициативи са прозрачността относно нивата на възнаграждение и позиционирането на компанията спрямо конкурентите. Това дава на служителите ясна представа за тяхната значимост в организацията. На глобално ниво подобряваме онбординг процеса, като новите служители получават структурирана програма, която ги въвежда в корпоративната култура и бизнес модела на компанията. За целта прекарват една седмица в централата ни в Лозана. Продължаваме да слагаме развитието на хората ни на преден план, организираме програми и различни активности на глобално и локално ниво, за да им даваме възможност да учат и да стават по-добри в работата си. През миналата година повече от 50% от колегите имаха възможност да се развиват на нови позиции, тази година вече повече от 20 човека преминаха на нови роли. Всичко изброено до тук ни позволява да се похвалим с успешно задържане на таланти в организацията.

Грижата за благосъстоянието на служителите също е приоритет. Заедно с допълнителното здравно осигуряване, тази година всеки служители вече има и застраховка „Живот“. Подкрепяме работещите родители, като майките получават пълното си възнаграждение за първите четири месеца от майчинството, а татковците получават общо осем седмици отпуск. В компанията сме изградили вътрешна общност от служители, които подпомагат колегите си в областта на уелбийнга, т. нар. „Wellbeing шампиони“. Организираме „Mental Wellbeing Month“ – месец, посветен на менталното благосъстояние на служителите. Организираме още интересни срещи за служителите на компанията с вдъхновяващи личности на различни теми. За нас едно от най-важните неща е да събираме хората заедно - празнуваме националните празници, спортуваме заедно, имаме възможност да даряваме и т.н.

- Какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате най-често, и как ги преодолявате?

- Основното предизвикателство е работата с различни хора и разнообразни характери. Подходът към управлението на човешкия капитал не може да бъде универсален – всеки служител има уникални амбиции, нужди и очаквания. Това изисква комбинация от интелектуална и емоционална ангажираност, за да можем да предоставим най-добрата подкрепа.

Голямо предизвикателство за нас остава намирането на подходящи кадри на пазара на труда. Това не се отнася само за висшия мениджмънт, но и за служители на всички нива в организацията. Липсата на добре подготвени специалисти е глобален тренд, но в България той става все по-осезаем. Затова разработваме специални програми за привличане на нови таланти, като програмата ни „Game Changers“. Нейната цел е да привлече хора на високо професионално ниво с дългогодишен опит в международни компании от различни пазарни индустрии. Програмата, която започна през 2022 година само в България, вече е международна програма за лидери в България, Гърция и Румъния и е с продължителност от 24 месеца.

- Какви са основните принципи, които следвате при изграждането на стратегии за управление на таланти и ангажираност на служителите?

- Управлението на таланти не е просто процес, а дългосрочна стратегия, която започва още от подбора и продължава през цялата кариера на служителя. Проследяваме развитието на хората чрез специални „Talent Reviews“, които ни помагат да идентифицираме и подкрепяме бъдещите лидери. Насърчаваме мобилността и кариерното развитие чрез краткосрочни и дългосрочни ротации, както в България, така и в други държави. Стремим се да изграждаме многофункционални екипи и да предоставяме възможности за развитие както във функционални, така и в лидерски роли. Разполагаме с богат вътрешен капацитет от обучителни програми, които развиват както професионалните, така и управленските умения на служителите. А в основата на всичко, което правим, са нашите ценности, нашето ДНК – We Care (Грижа ни е), We Are Better Together (Заедно сме по-добри), We Are Game Changers (Променяме правилата на играта).

Анна Габровска

- Какви са най-успешните практики и програми, с които се гордеете във Филип Морис България?

- Сред най-успешните ни програми е Impact Internship Program – програма, създадена с мисъл за стажантите. Предназначена е за завършващи студенти или наскоро завършили млади таланти, които търсят професионално развитие в корпоративна среда. В рамките на програмата стажантите получават структурирана подготовка и обучения в сферата, в която са избрали да се развиват. IMPACT Internship Program е с продължителност от шест месеца и е изцяло заплатена програма, включваща богат пакет от социални придобивки, които Филип Морис България предоставя на всички свои служители. Програмата може да се похвали със завиден успех - за 2024 г. цели 40% от стажантите вече заемат постоянни позиции във Филип Морис България.

Друга успешна програма, която реализираме е My Personal Growth, която стартирахме преди 2 години. Посветена е на изграждането на култура на непрекъснато развитие и усъвършенстване сред всички служители. Този холистичен проект е предназначен да даде възможност на хората да достигнат своя най-висок потенциал чрез разнообразни възможности да учат и развиват уменията, които са им необходими, за да постигат успехи, във време, което е удобно за тях и по начин, който работи най-добре за тях (виртуално или на живо).

Не мога да не спомена и цялостната ни програма за ангажираност. Имаме много структуриран и демократичен подход, при който служителите активно участват в процесите и допринасят за изграждането на вътрешната култура в компанията.

- Какви са вашите съвети към младите професионалисти, които искат да се развиват в областта на човешките ресурси и културата на организацията?

- Съветът ми е да се стремят да натрупат опит във всички дебри на човешките ресурси, за да изградят цялостна представа за професията. Това включва подбор на кадри, възнаграждения, ангажираност, организационна култура, бизнес партньорство, HR системи и т.н. Изключително важно е да разбират индустрията и стратегията на бизнеса, в които работят, защото Човешки ресурси е стратегическа функция, която се грижи за цялата организация. Способности като водене на преговори, умения да влияем, да защитаваме ценности и принципи са фундаментални. Само така един ЧР професионалист ще може ефективно да управлява хора. И успехът идва, когато инвестирате истинска, дълбока и неподправена грижа за хората, за тяхното развитие. А това ни прави в известен смисъл съдбоносна функция.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.