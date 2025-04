ЕС спира ответните мита, след като Тръмп реши да отложи своите с 90 дни

Европейският съюз обяви, че отлага ответните мерки срещу САЩ за 90 дни.

„Искаме да дадем шанс на преговорите", написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс".

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

По думите на председателя на ЕК, ако преговорите не са задоволителни, ответните мита ще влязат незабавно в сила. "Всички варианти са на масата. Работата по контрамерките продължава", допълни фон дер Лайен.

По рано днес тя заяви, че приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени „реципрочните" си мита.

„Това е важна стъпка към стабилизиране на световната икономика", заяви тя в четвъртък. „Ясните и предвидими условия са от съществено значение за функционирането на търговията и веригите за доставки".

„Митата са данъци, които само вредят на бизнеса и потребителите. Ето защо постоянно настоявам за споразумение за нулеви тарифи между Европейския съюз и Съединените щати."

Миналата седмица Тръмп обяви 20% мита върху вноса от Европейския съюз като част от плана си да наложи „реципрочни" мита на десетки държави. Вчера той спря тези мита с изненадващ обрат, с изключение на митата, наложени на Китай, пише Си Ен Ен.

Европейските фондови пазари се повишиха след спирането на митата. В началото на търговията в четвъртък европейският бенчмарк индекс STOXX 600 се повиши с 5,5 %. Френският индекс CAC се повиши с 2,9 %, германският DAX скочи с 8,3 %, а лондонският индекс FTSE 100 нарасна с 6,1 %.

Китай заяви, че е готов да води преговори със САЩ, след като Тръмп увеличи митата върху китайския внос до 125%.

„Вратата за преговори е отворена, но диалогът трябва да се води на основата на взаимно уважение и равнопоставеност", заяви говорител на китайското Министерство на търговията. „Надяваме се, че САЩ ще работят за разрешаване на различията чрез диалог и консултации."

Говорителят обаче също така подчерта, че Китай няма да отстъпи, ако Тръмп реши да ескалира още повече търговската война.

„Ако САЩ изберат конфронтация, Китай ще отговори със същото. Натискът, заплахите и изнудването не са правилният начин за отношения с Китай."

Коментарите бяха направени само часове след като Пекин наложи ответни мита от 84% върху вноса от САЩ в Китай.

Китайското външно министерство беше попитано от репортери в четвъртък какъв е отговорът на Пекин на решението на Тръмп да спре прилагането на „реципрочни" мита за всички страни с изключение на Китай.

Говорителят Лин Дзян избегна директен отговор и вместо това определи американските мита като „грубо действие, което предизвиква всеобщо осъждане и противоречи на целия свят."

Въпреки твърдия тон на правителството, износният сектор на Китай - една от малкото светли точки в иначе вялата икономика, се подготвя за сериозен удар.

Инвестиционната банка Goldman Sachs очаква, че американските мита ще окажат „значителен натиск" върху китайската икономика и пазара на труда. Банката понижи прогнозите си за растежа на БВП на Китай за 2025 и 2026 г. до съответно 4.0% и 3.5%, спрямо предишни прогнози от 4.5% и 4.0%.