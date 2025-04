Обява за търг - доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от камери за видеонаблюдение в резиденцията на посолството на ул. "Бойна слава" 21, Бояна, София.

Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в оферти за търг от професионални фирми/фирми за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от камери за видеонаблюдение на ул. "Бойна слава" 21, Бояна, София - 1616. Обявата за търга е качена в раздела „Обяви за търгове“ на страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/.

Notice for Inviting Tender - Supply, Installation and Commissioning of CCTV Camera System at the Embassy Residence i.e. 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia.

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing supply, installation and commissioning of CCTV Camera system at 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia - 1616. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/.