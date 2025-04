Герасим Лукаров, Мениджър потребителско ангажиране в компанията, с разказ за старта на кариерата си в компанията преди 12 години

За студентите в последна година или наскоро завършилите, които искат да направят смел скок в света на бизнеса, IMPACT Internship Program на Филип Морис България може да бъде точното място. Това не е просто стаж – това е интензивно шестмесечно пътуване в динамична, интернационална среда, където участниците работят по реални проекти, черпят опит от водещи професионалисти и получават ценни умения, които им дават предимство на пазара на труда.

Успехът на IMPACT Internship Program говори сам за себе си – над 30% от участниците през годините остават на работа в компанията, а само за 2024 г. цели 40% от стажантите вече са на постоянни позиции. Това не е просто стаж – това е старт на истинска кариера.

Именно такава е историята на Герасим Лукаров, Мениджър потребителско ангажиране във Филип Морис България, който стартира кариерния си път в компанията преди 12 години именно в ролята на стажант. Какво споделя той за кариерния си старт в компанията, прочетете в интервюто.

- Как започна твоята кариера в компанията и кога? Разкажи ни за първите си стъпки във Филип Морис България.

- Това е интересна история, която винаги обичам да споделям. Всъщност - напълно случайно! Започнах професионалния си път във Филип Морис България в ролята на стажант в програма, която беше в много по-различен формат от всички останали, за които бях чувал. Бяхме в група от 6 човека, прикрепени към бранд екипа на една от марките на компанията и участвахме директно в организацията на всички големи събития тогава, както и в генерирането на идеи за развитие на маркетинговите стратегии.

- Как се включи в стажантската програма на компанията и какви бяха очакванията ти тогава?

- Работех като барман в заведение в Благоевград. Там получих флаер за предстоящия кастинг (наистина си беше кастинг) за програмата. След кратко обмисляне, реших да опитам и така започна приключението ми във Филип Морис България. Първоначално се подготвях за стандартно интервю с обичайните въпроси. Очакванията ми се опровергаха и беше коренно различно от всичко, което бях виждал до този момент.

- Спомняш ли си първия си ден като стажант? Какво най-силно ти направи впечатление?

- Беше изключително вълнуващо още преди да започна, а денят беше изпълнен с изненади. Най-голямо впечатление ми направи отдадеността на екипа, с който ни предстоеше да работим, и начинът, по който ни представиха какво се очаква от нас. Денят беше изключително динамичен, като включваше детайлно запознаване с бизнеса, поднесено по много разбираем за нас начин, тъй като всички бяхме неопитни. В края на деня имахме гост-лектор, който проведе лекция, свързана с убеждаващата комуникация и как да я прилагаме на практика.

- Кои бяха най-ценните уроци, които научи по време на стажа си в компанията?

- Един от най-ценните уроци е да не се сравнявам с останалите, а единствено със себе си, да се стремя утре да бъда по-добра версия на това, което съм бил днес и вчера. Също така - да спазвам крайните си срокове. Ценен урок беше, че предварителната подготовка е ключов елемент за постигане на поставените цели.

- Кои бяха най-големите предизвикателства, с които се сблъска?

- Не бяха различни от тези на всеки стажант, който попада в непозната среда. Основното ми притеснение беше дали ще успея да се справя и да срещна очакванията на компанията. Всичко отшумя след първата седмица, защото колективът и преките ни ръководители се стараеха да навлезем бързо в бизнеса и бяха постоянно до нас. Така всички от стажантската група придобихме увереност и започнахме да работим по различни проекти.

- Имаше ли ментор, който ти помогна в началото? Каква роля изигра той/тя за развитието ти?

- Подкрепата и менторството бяха неразделна част от цялата стажантска програма, не само от преките ни ръководители, а от целия колектив, както и дори от висшия мениджмънт. Двама от менторите ми тогава продължават да бъдат такива и до днес.

- Какви възможности за развитие ти даде компанията през годините?

- Работя в компанията вече 12 години, като през това време получих много възможности за придобиване на различен опит, преминавайки през различни роли, предимно в сферата на маркетинга и търговията. Всичко това ми помогна да се изградя като професионалист. Интересното е, че във Филип Морис България всеки е лидер в своята професионална област, независимо от мястото и нивото си в йерархията. Възможностите, които предлага компанията, са неограничени, достатъчно е само да притежаваш желание и постоянство.

- Кои са най-важните съвети, които би дал на новите стажанти, които ще се включат в IMPACT Internship Program 2025?

- Да не поставят граници пред себе си, защото най-непреодолимата бариера е тази, която сами си поставяме. Да се стремят да бъдат по-добра версия на себе си, да не се подценяват и да наблегнат на постоянството във всичко което правят.

