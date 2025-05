Търговията между Китай и Латинска Америка надхвърли 500 млрд. долара през 2024 г.

Търговията между Китай и Латинска Америка надхвърли 500 млрд. долара за първи път през миналата година, съобщи китайският президент Си Цзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Си заяви пред представители на Латинска Америка и Карибския басейн, че е голямо удоволствие да се съберат "стари и нови" приятели, в своята реч, произнесена на срещата на върха на Форума Китай-СЕЛАК (The Community of Latin American and Caribbean States/Общност на страните от Латинска Америка и Карибите) в Пекин.

Китайският президент също така посочи, че страната му подкрепя разширяването на влиянието на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн.

Китайските власти ще предоставят на латиноамериканските държави заем в размер на 66 млрд. юана (около 9,2 млрд. долара по текущия обменен курс на Китайската централна банка), добави Си Цзинпин, предаде ТАСС. Както той уточни, Пекин възнамерява да внася още повече висококачествени продукти от страните в региона. "Ще насърчаваме по-голям приток на инвестиции, за да подкрепим развитието на страните от Латинска Америка и Карибския басейн", подчерта китайският президент.