Mеждународните награди IAB MIXX Awards '25 оцениха най-добрите маркетингови кампании за годината

11-тото поредно издание на престижните награди за интерактивен маркетинг излъчиха победителите за тази година. Международно жури отличи най-добрите локални маркетингови кампании сред над 90 заявки.

Eксклузивната церемония IAB MIXX Awards 2025: FOR FUTURE REFERENCE, където бяха наградени най-провокативните, иновативни, креативни и успешни рекламни проекти в дигиталния маркетинг., се проведе на 20 май.

Събитието е под надслов “FOR FUTURE REFERENCE” и се възприема в буквалния му смисъл - за бъдещи референции и дава заявка за позицията на фестивала като критерий за отлична реклама и бъдещи референции за добри практики.

Мариян Найденов, председател на УС на IAB България и СЕО на ProDesign

“Тази церемония и награди бяха отличителни със смелостта и високата обществена значимост на кампаниите. Силно впечатление направи на гости и участници социлната отговорност сред финалистите и наградените. Някои рекламни кампании са постигнали истинска промяна в решаване на обществени и човешки проблеми” сподели Изпълнителният директор на IAB България, Александър Хинков.

За наградите тази година се състезаваха 44 финалисти в 15 категории. С най-голям брой участници бяха категориите “Engagement Campaign” (Ангажираща кампания) и “Non-Profit” (НПО и каузи).

Специална техническа комисия проследи спазването на изискванията за кандидатстване. В нея се включиха имена като Самуил Петков (Noble Graphics), Боби Петров (All Channels Group), Велислава Попова (Дневник), Драгомир Дончев (Huts), Момчил Захариев (Next DC) и Ангел Искрев (proof.).

Победителите бяха определени от международно жури от 16 утвърдени експерти в областта на творчеството и стратегията от Европа и САЩ.

Отличените кампании и агенции по категории са:

CREATIVE PERFORMANCE – Тази категория награждава дигитални кампании, които се отличават както с креативно въздействие, така и с генериране на потенциални клиенти.

Изпълнителният директор на IAB България, Александър Хинков

3-то място:

КАМПАНИЯ: nature unplugged

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

2-ро място:

КАМПАНИЯ: AI or Real?

АГЕНЦИЯ: Next DC

РЕКЛАМОДАТЕЛ: WWF Bulgaria

1-во място:

КАМПАНИЯ: the witness

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Невидими животни

SEAMLESS BRANDING - Тази категория отличава кампании, които използват нейтив съдържание като основен подход за изграждане на връзка с аудиторията. Фокусът е върху създаването на естествено вписано в медийната среда съдържание без да прекъсва потребителското изживяване.

3-то място:

КАМПАНИЯ: sea treasures

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Бургаско

1-во място:

КАМПАНИЯ: nature unplugged

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

DIGITAL CRAFT - Тази категория отличава изключителни постижения в дигиталните иновации, дизайна и/или потребителското изживяване.

3-то място:

КАМПАНИЯ: nature unplugged

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

BRAND PURPOSE - Тази категория отличава дигитални кампании, които укрепват позиционирането на бранда чрез инициативи, водени от кауза, корпоративна социална отговорност (CSR) и управление на репутацията.

3-то място:

КАМПАНИЯ: the road to the soul of rhodopes

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

3-то място:

КАМПАНИЯ: l'appel album

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

2-ро място:

КАМПАНИЯ: The Foreign Crossword

АГЕНЦИЯ: Next DC

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

2-ро мястo:

КАМПАНИЯ: tracks of extinction

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

INTEGRATED CAMPAIGN - ​​В тази категория се награждават най-добрите кампании, които използват поне три дигитални платформи, за да постигнат синергия на бранд посланията

3-то място:

КАМПАНИЯ: tracks of extinction

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

2-ро място:

КАМПАНИЯ: the witness

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Невидими животни

ENGAGEMENT CAMPAIGN – Включиха се дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на ангажираност на потребителите по стойностен за съответния бизнес или организация начин.

3-то място:

КАМПАНИЯ: Life Has No Autocorrect: A Threads Grammar Guide

АГЕНЦИЯ: Huts Group

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Как се пише

3-то място:

КАМПАНИЯ: cringe attack

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Tiger Energy Drink

2-ро място:

КАМПАНИЯ: the road to the soul of rhodopes

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

2-ро място:

КАМПАНИЯ: nature unplugged

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

1-во място:

КАМПАНИЯ: The Foreign Crossword

АГЕНЦИЯ: Next DC

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

VIDEO CAMPAIGN - В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, основани изключително или основно на видео съдържание.

3-то място:

КАМПАНИЯ: sea treasures

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Бургаско

BEST USE OF SOCIAL NETWORKS CAMPAIGN – Тук кандидатстваха кампании или комуникационни стратегии , създадени за и развиващи се изключително или основно в една или няколко социални мрежи и тук не попадат real time кампании.

3-то място:

КАМПАНИЯ: Life Has No Autocorrect: A Threads Grammar Guide

АГЕНЦИЯ: Huts Group

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Как се пише

3-то място:

КАМПАНИЯ: cringe attack

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Tiger Energy Drink

2-ро място:

КАМПАНИЯ: Algorithm Fortunes

АГЕНЦИЯ: OZONE

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

2-ро място:

КАМПАНИЯ: Endless Fairytales

АГЕНЦИЯ: OZONE

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

INFLUENCER MARKETING CAMPAIGN – Отличени са кампании или комуникационни стратегии, създадени за и използващи изключително или основно influencer marketing – сътрудничество с творци, инфлуенсъри, посланици на марката и известни личности.

3-то място:

КАМПАНИЯ: Philips One Blade Battle of the Beards

АГЕНЦИЯ: Graffiti BBDO

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Philips Bulgaria

2-ро място:

КАМПАНИЯ: Food for Thought

АГЕНЦИЯ: All Channels Group

РЕКЛАМОДАТЕЛ: UNHCR Bulgaria

1-во място:

КАМПАНИЯ: Mums Are Real Athletes

АГЕНЦИЯ: Next DC

РЕКЛАМОДАТЕЛ: PUMA

REAL TIME – Участниците тук са фокусирали своите кампании върху възможността да реагират на значимо събитие за обществото в реално време.

1-во място:

КАМПАНИЯ: In the meantime, read more

АГЕНЦИЯ: OZONE

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

DIGITAL AUDIO CAMPAIGN – В тази категория са наградени кампании, които използват аудио в дигитални платформи и демонстират високо ниво на потребителска ангажираност и изпълняват бранд цели.

3-то място:

КАМПАНИЯ: l'appel album

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

1-во място:

КАМПАНИЯ: nature unplugged

АГЕНЦИЯ: proof.

РЕКЛАМОДАТЕЛ: Минерална вода “Велинград"

E-COMMERCE CAMPAIGN - Тази категория има за цел да отличи медийни и рекламни стратегии, насочени към насърчаване на електронната търговия.

3-то място:

КАМПАНИЯ: In the meantime, read more

АГЕНЦИЯ: OZONE

РЕКЛАМОДАТЕЛ: OZONE

Бяха връчени общо 5 златни награди. Агенциите с най-много отличния са proof. (4 златни, 4 сребърни, 11 бронзови), Next-DC (2 златни, 2 сребърни, 1 бронзова), OZONE Sofia (1 златнa, 2 сребърни, 1 бронзова), All Channels Group (1 златна, 1 сребърна, 1 бронзова), Huts Group (2 бронзови) и Graffiti BBDO (1 бронзова).