Обява за търг - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение в сградата на Индийско посолство, ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София

Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в търг от професионални компании/фирми за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение в сградата на посолството, ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София. Обявлението за търг е качено в раздела „Обявления за търгове“ на уеб страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/

Notice for Inviting Tender - Supply, Installation and Commissioning of CCTV Camera System at the Embassy of India, Chancery Building i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia.

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing supply, installation and commissioning of CCTV Camera system at Embassy Chancery Building i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/.