С колко греши километража в колите спрямо действителното изминато разстояние

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Норвежкият автомобилен клуб NAF тества доколко километражите в колите се отклоняват от реално изминатите километри. Успоредно с теста за пробег на електромобили бяха тествани и отклоненията.

Всички километражи бяха проверени и сравнени с професионална GPS система. Тестът показа, че има отклонения и в двете посоки.

Tesla Model Y имаше разминаване от само 0,15%. Това означава, че е показала с километър повече изминато разстояние от действителното, когато норвежците тестваха пробега, който действително бе 652 км.

Tesla Model 3, от друга страна, имаше по-голямо отклонение. Там километражът показа грешка от 1,1%. Когато километражът показа, че колата е изминала 729 км, действителното изминато разстояние според GPS-а беше 721 км.

Електромобилът Polestar 3 показа най-голяма разлика. Моделът показа два процента по-малко изминати километри от по-вероятното разстояние, посочено от GPS-а. Когато Polestar 3 показа 667 км, действителният пробег бе 681 км. Ако изминете 10 000 км, грешката е приблизително 210 км.

Volvo EX90 отчете 581 км, но действителният пробег е 577 км. Това е отклонение от 0,7 процента. Автомобилът без отклонение е Volkswagen ID.7, където километражът показваше правилната стойност по време на теста.

Отклоненията може да са малки като цяло, но в някои случаи, например при лизинга, всяка разлика може да доведе до финансови санкции.