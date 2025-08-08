Кои капани да избягвате, ако приятел ви стане шеф

Близки сте, но вече сте в нови роли. А и човек си личи истински, докато преминава през вода, огън и власт

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

"Когато приятел ви стане шеф, се озовавате в по-сложна ситуация, отколкото ако ви оглави непознат или колега, с когото не сте близки - предупреждават кариерните консултанти. - Има риск да сгрешите в поведението, ако не прокарате точна граница между досегашните си роли на равнопоставени колеги и на новите - като ръководител и подчинен."

Това е първият капан, в който не бива да хлътнете, и най-важна точка от дневния ви ред - осъзнаване кой кой е.

После идва напасването в новите позиции. Спорно е кога то е по-лесно: когато сте седели бюро до бюро или когато приятелят идва отвън - от друг отдел на същата компания или от друга фирма. Но безспорно най-трудно е, ако вие сте се надявали да заемете шефския пост. Тогава се налага да се преборите с разочарование, че не сте го получили, и със завист.

Избраният ви е приятел, но е твърде ангелско да не ви прониже "Защо той, а не аз".

Останете при този въпрос, но не на емоционално, а на логично ниво - внимателно анализирайте защо висшестоящите шефове са го предпочели и какво трябва да развиете у себе си, за да направите крачка напред в йерархията.

"Длъжни сте да се успокоите и да приемете нещата такива, каквито са. Обърнете гледната си точка в положителна посока и оценете как да разчитате на връзките с новия шеф, за да напредвате в кариерата", казва френската психоложка Натали Стайнберг.

Но в никакъв случай не става дума за привилегировано отношение, понеже сте приятели. Можете да се възползвате умно от това, че познавате добре новия шеф - неговите професионални качества, характера му, възгледите и навиците му. Тези знания ще ви помогнат да се сработите. Винаги е предимство подчиненият да е наясно с шефа. Според изследванията около 30% от представянето на служителя се дължи на съвместимостта му с мениджъра.

Във вашето познание обаче е заложен и вторият коварен капан. Понеже за вас няма тайни какъв човек и професионалист е приятелят ви, смятате, че можете да отгатнете какъв ще е управленският му стил.

Вярно, но само в известна степен. Има поговорка, че човек си проличава истински, когато преминава през вода, огън и власт. Може да се окаже, че властта много променя колегата.

Затова не избързвайте, а гледайте и слушайте, за да го опознаете в новата му роля. Той известно време ще свиква с нея, може да е малко колеблив, но ако висшестоящите не са сгрешили с избора му, все пак сравнително бързо ще покаже последователен модел на поведение. Именно с него трябва да се съобразите.

Не се изненадвайте, че довчера като колеги обикновено сте били на едно мнение, а вече не сте. "Миналото е минало. Когато не споделяте едно и също мнение, не напомняйте на шефа, че доскоро е мислел точно като вас. Опитайте се да видите нещата от настоящата му гледна точка. Послушайте го, вместо да спорите. Съюзете се. Новият шеф трябва да е ваша ракета носител към успеха, а не пречка по пътя към постигането му. Бъдете му максимално полезни", изтъква Натали Стайнберг.

Изключително важно е да отчетете, че той се мисли за по-добър специалист от вас. Вярва, че именно поради това е назначен за мениджър. Понеже го познавате, старайте се да прогнозирате действията му, но не за съпротива, а за сработване.

"Няма по-важно от това да съобразите поведението си с неговите предпочитания. Тук се включват тривиални неща, като например изпълнението на задачите, както той иска. От още по-голямо значение да е не правите нещо, което го дразни, или да казвате неща, които очевидно не му се нравят. Приспособяването на вашето поведение към поведението на шефа е естественият акт, който следва от това, че можете да предсказвате неговите действия", обяснява д-р Томас Чаморо-Премужич, психолог и автор на книгата "Заблудата за таланта".

Ново е за вас, защото той ви е приятел, но трябва винаги да отчитате разликата във властта. След като е шеф, той с вас може да не се съобразява, вие с него не можете да не се съобразявате. Не бива да негодувате, а да се постараете да намерите стратегия как да приемате властта на началника над вас, като едновременно съумявате да му демонстрирате най-доброто от своите способности.

Тук има разлика, която идва от това дали сте били колеги, работели бюро до бюро, или приятели, работили на различни места. Във втория случай трябва повече да се доказвате. А в първия не пропускайте да демонстирате лоялност, че сте от един отбор, че приемате неговата нова шефска роля. Правите разлика между лични и служебни отношения и все пак, понеже ви е приятел, сте готови да работите на максимални обороти, за да сте му максимално полезни. "Помислете какво се опитва да постигне той и съсредоточете усилията си да му помогнете в тази цел. Новите мениджъри оценяват служителите, които ги карат да изглеждат добре, особено пред техните началници", казва д-р Премужич.

Между приятели, които вече са в нови роли, е възможно да възникнат недоразумения за права и отговорности. "Изяснете правилата. Уточните всеки детайл в отношенията с шефа. Препоръчително е да го направите в писмен вид. Нека е черно на бяло какво очаква от вас като служител", съветва Натали Стайнберг.

От само себе си се разбира, че не бива да интимничите с шефа. Наистина отчитайте винаги разликата във властта при поведението си на работа. Специално внимание обърнете на отношението към него, което показвате пред другите колеги.

Забравете не само клюките, а и знанието си за неговия характер, въпреки че ако го споделите, то може да помогне и на останалите в сработването. Един отбор сте, но е твърде вероятно да направите лошо на себе си. "Дори е здравословно да прикривате близостта си с шефа, иначе колегите ще тълкуват, че служебният ви напредък се дължи на връзките, а не на качествата ви", обяснява френската психоложка.

Това е още по-вероятно, ако шефът не промени приятелското си отношение към вас. Другите моментално ще сметнат, че сте фаворитът, и най-безобидното, което могат да направят, е да злословят. Вие работите здраво и постигате успехи благодарение на способностите си, но нищо чудно да стигне до висшестоящите началници, че се ползвате с приятелски привилегии.

От него зависи колко близки ще останете

Няма причина да разваляте приятелството си само заради новите роли, смята Натали Стайнберг. До голяма степен близостта ви обаче ще определи онзи, който се е изкачил в йерархията.

"Трябва ясно да разграничавате личните от служебните си отношения. Не обсъждайте работни теми, когато излизате, срещате се в обща компания, пътувате със семействата си през уикендите. Говорете за децата и домовете, не за останалите колеги или за задачите, с които предстои да се захванете. Определено не е лесно, но си струва, ако държите да запазите приятелството си и същевременно да се чувствате добре на работното място", казва психоложката.

