Емоционалното благополучие - тайната съставка на професионалния успех

Топ 5 на условията, без които не се чувствате щастливи на работа

В този свят нищо не е идеално, най-малко пък работата, която вършите по 8 часа 5 дни в седмицата. Но дори да не сте от хора, които си падат по възторжени епитети, не е лошо да оцените какво ви е най-важно в тази дълга част на живота. И може да се изненадате, че това не са висока заплата и висок пост. Не че те са маловажни, но проучванията показват, че хората обръщат повече внимание на други условия, когато се задълбочат да разсъждават как се чувстват с работата си.

Понеже от това чувство много зависи продуктивността и е тайната съставка на успеха за компанията, специалистите по управление също обръщат голямо внимание на т.нар. емоционално благополучие на служителите. Създават и теории какво е идеална работа.

Според една теория, за да сте щастливи, да имате професионален успех и да напредвате в кариерата, ви е нужно съвпадение на три елемента: да правите 1. нещата, които обичате да правите, 2. нещата, които умеете да правите, 3. нещата, за които ви се плаща.

Не е далеч от ума защо трябва да съвпадат и трите. Ако се припокриват нещата, които обичате да правите, и нещата, които умеете да правите, но няма кой да ви плаща за тях - лошо. Като има съвпадение между онова, което обичате да правите, и онова, за което получавате заплата, но не разполагате с нужните умения, ще загубите работата си. Нямате емоционално благополучие, щом умеете добре да правите нещата, за които ви плащат, но не ги обичате.

Повечето психолози твърдят, че да обичате работата си е ключът към емоционалното благополучие. Ако го няма, нищо друго не може да го компенсира. Затова тази обич не я броят в топ 5 или 10, а я смятат за conditio sine qua non - "условие, без което не може". Едва после се нареждат всякакви други условия в различните класации.

Любовта към това, което правите, е най-тясно свързана с първото условие.

1. Удовлетвореност

Тя безспорно идва от доходите и от длъжността, но не само. Свързана е и с морални ценности. Хората често се чувстват нещастни, ако изкарват добри пари от нещо, което не съвпада с разбиранията им за добро. Психолозите казват, че такъв компромис не бива да се допуска - поне не задълго, защото е много разрушаващ личността. Ако ви се случи, трябва да сте наясно защо търпите - решавате важен семеен финансов проблем, да речем, затова известно време работите в компания, продуктите на която не одобрявате.

2. Справедливост

Човек е потиснат, когато смята, че няма справедливост там, където се труди. Не само лично към него, а и към останалите колеги. Обратното - склонен е да преглътне например по-ниско заплащане, ако компанията има затруднения и всички, в това число шефовете, правят компромис.

Зле върху емоционалното благополучие се отразява несправедливо отношение на шефа, фаворизиране, връзкарство, безпринципно разпределение на пари, постове, натоварване и т.н.

Липсата на справедливост е една от най-честите причини, поради които хората напускат работата си.

3. Отношения с другите

Те са важен фактор за емоционалното благополучие. Токсичните отношения в екипа, неразбирателствата, конфликтите превръщат работата в изпитание. Хората бягат от напрегната атмосфера дори при високо заплащане, признават експертите по организационно поведение.

Това условие впрочем е свързано с онова за справедливостта - задължение на мениджъра е да намери ефективни начини за уреждане на конфликти и за създаване на почтени колегиални отношения. Ако не успява, значи или не е за този пост, или поради някакви непочтени причини допуска високото ниво на токсичност сред подчинените си.

Организационните психолози използват още един термин - гъстота на токсичност. Накратко, ако направите всичко възможно чисто пространствено да работите по-далеч от място, където са концентрирани неприятни колеги, ще сте по-щастливи.

Намалявате и вероятността да се заразите от тях с конфликтност, мързел, немарливост и т.н. лоши навици, които саботират професионалния ви успех. Според изследване на Harvard Business School мястото е от голямо значение. "Ако добър служител е в радиус 7-8 м от токсичен служител, вероятността прилежният да се превърне в проблемен се удвоява. Вероятността служител да бъде уволнен заради лошо поведение нараства със 150%, ако се намира в зона с висока гъстота на токсичност", обяснява Майкъл Хаусман, един от авторите на изследването. Ако седите близо до приятни и способни колеги, увеличавате емоционалното си благополучие, а техните положителни навици се преливат към вас.

4. Култура на признателност

Признанието е от висшите човешки потребности. Хората са щастливи, ако са оценени от другите.

Проучване на екип от бизнес училището "Уортън" в Университета на Пенсилвания установява, че когато мениджърите открито изразяват благодарност, производителността на служителите скача. Те са мотивирани и работят по-добре. Текучеството спада - хората са лоялни и не напускат място, на което имат емоционално благополучие.

5. Развитие

За повечето служители това е съществено условие, за да се чувстват добре. Не става дума само за възможности да растат в йерахията. Става дума за надграждане на уменията, които имат, за създаване на нови, за обогатяване на професионалния опит.

При изследвания голям процент от анкетираните посочват, че оценяват високо компании, които помагат на хората си да се усъвършенстват, като им предоставят необходимите условия и обучения. Дори са готови да предпочетат такава компания пред друга, която предлага повече пари в момента.

Това разбиране е много далновидно най-малко по три причини. Човек не се чувства добре, ако затъва в рутина. Всеки се нуждае от нещо ново, за да му е интересно. По-щастлив е, когато се усъвършенства. Освен това е ясно, че всяка професия бързо се променя и който не развива способностите си, изостава. А пък компания, която не влага средства и усилия за развитие на персонала, пренебрегва нуждата от иновации, лишава се от конкурентни предимства и не я чака светло бъдеще.

