Наръчник да работите с колега, обзет от фантастна псевдология

Специален проект

2160 Димитрана Александрова
Илюстрация "Пиксабей"
Той не е безобиден самохвалко, така че внимавайте – може да ви вкара в рискова ситуация или направо да ви провали

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Иванов отдавна си го знаете, че е фукльо. Днес обаче отидохте заедно на среща в партньорска фирма и той такива ги наприказва, че се чудехте как да върнете преговорите отново на земята. На няколко пъти толкова самохвалстваше лично за себе си и за фирмата ви, че направо подвеждаше, създаваше фалшиви очаквания, имаше риск да поемете неизпълними ангажименти и да договорите практически невъзможна сделка. После с гръм и трясък да се провалите и това да се отрази много зле на кариерата ви.

Като излязохте, в прав текст заявихте на колегата, че е прекалил с фукни и лъжи. А той ви отвърна, че от скромност полза няма, че вие с вашето ниско самочувствие никога нищо няма да постигнете, добре че е „Иванов да свърши работата"... И т.н. в типичния му стил, стигащ дотам да се изкарва хем герой, хем жертва, неразбирана и неоценявана в екипа и във фирмата.

Сега се чудите дали да разкажете на шефа за поведението на Иванов, което не за първи път е такова инфантилно фукливо и рисково за работата.

От една страна, някак като донос ще излезе.

От друга страна, някак фирмата се излага, не само колегата.

А от трета страна, Иванов може в големи проблеми да ви вкара, щом често работите заедно, така че по-добре обмислете как да сподели с мениджъра.

Първо обаче внимателно анализирайте какво точно виждате в поведението на колегата, за да разберете от кой тип е, пък и да имате аргументи.

Не е изключено той да не е обикновен самохвалко, а да страда от фантастна псевдология. Разликата между двете е голяма.

Всеки нормален човек си е малко самохвалко - харесва се, иска да блесне с постиженията си пред другите, за да получи одобрението им и да затвърди самочувствието си. Но има граница, която личност със здравословно самочувствие, нормална психика и правилно възпитание не преминава. Особено пък в професионалния си живот.

Може да преминава границата съвсем малко, като поразкрасява реални факти. Това е типът фукльо.

Поведението на онзи, който я прекрачва с много, откъсвайки се от действителността, се нарича "фантастна псевдология". В това психическо състояние човек се изкарва герой или жертва.

Типът фукльото е по-безобидният – той съчинява случки и постижения, за да впечатли другите и да демонстрира превъзходство. Понякога може да осъзнава, че не е истина това, което разказва. Когато някой му каже "посмали малко", дава заден ход, оправдавайки се по някакъв начин.

Не е изключено обаче и напълно да си вярва. А след няколко разказвания на историята вече да има дори фалшиви спомени, че всичко действително се е случило. В резултат наистина започва да се смята за герой и да поема рискове.

Още по-опасна е фантастната псевдология, когато човек се изкарва жертва. Той си измисля, хората около него не му вярват. Той се чувства неразбран и измисля все по-заплетени и нереални истории, за да ги убеди, че разказът му не е измислица. Когато не получава внимание и съчувствие, се озлобява и може да стане агресивен.

Възможен е трети вариант - човек да сменя имитативните си роли и да бъде ту герой, ту жертва.

Като забележите, че колегата много се фука, внимателно наблюдавайте дали преувеличава реални факти, или си измисля.

По-често фантастният разказ не е зле съчинен и лъжата не си личи веднага. Но обикновено тя може да бъде разпозната от най-близките.

Колкото по-заплетени и по-чести стават измислиците, толкова по-рисково е състоянието. Може би той приближава към личностно разстройство. Тогава е нужна професионална помощ от психотерапевт.

Но дори колегата ви да не е стигнал до това състояние, обърнете внимание - според психолозите фукльото се хвали преувеличено и съчинява не просто за да получи одобрение, а за да демонстрира превъзходство и да повдигне самочувствието си. Това е вид пасивно-агресивно поведение.

Специалистите съветват да пресечете възможно най-бързо фукльото, ако се фука само пред вас. Не сте длъжни да търпите някого, който иска да ви демонстрира превъзходството си. Така угаждате на високомерието му и той ви взима за жертва, пред която може да си надува на воля и да извлича удоволствие.

А щом поведението му е такова пред много хора и може да вкара вас, екипа, цялата фирма в опасна ситуация, трябва да намерите начин да предупредите.

Не поставяйте „диагноза", разкажете на шефа случките максимално обективно и го оставете той да реши какво да прави. Това му влиза в служебните задължения.

Автор на статията

Димитрана Александрова Димитрана Александрова

