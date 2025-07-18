Ford връща обикновените леки коли в Европа

Новината, че Ford ще разработи нов нормален автомобил за европейския пазар се описва от търговските представители на марката в Германия като "голямо облекчение", казвайки, че автомобилният производител се нуждае от нови модели в допълнение към електрическите.

Не се споменават обаче конкретни сегменти, така че все още не е ясно дали Focus, Fiesta или дори някой от MPV-тата, които се предлагаха доскоро, ще видят нов живот.

Ford постепенно се превръща в продавач на кросоувъри в Европа, поне що се отнася до леките автомобили. Mondeo, вановете Galaxy и S-Max напуснаха гамата преди няколко години, а по-малките семейни модели C-Max и B-Max, Fiesta наскоро бяха спрени от производство, а сглобяването на модела Focus ще приключи тази есен. Така че, освен Mustang, до следващата година гамата ще включва само кросоувърите/SUV-овете Puma, Kuga, Capri, Bronco, Mustang Mach-E и Explorer, в допълнение към търговските автомобили и техните пътнически версии.

Според последните доклади на Automobilwoche обаче, изглежда, че този подход може да се промени и Ford отново да може да разработи нормален автомобил за европейския пазар. Това стана ясно от видеоконференция с дилъри миналата седмица.