Експеримент с бонбона, биология на растежа и защо да не бързате за мениджърски пост

Около 1/3 от младите топ мениджъри се провалят, застигнати от т.нар. болест на професионалния растеж

Състудентът ви Христо тържествува и се хвали, че е назначен на висок мениджърски пост. Бодва ви завист. И вие имате добър професионален растеж, но преди 30 такава длъжност си е удар в десетката. Е, дано Христо да се справи, че като го знаете какъв е...

Може би тая ваша оценка е продиктувана от завист, но по принцип имате право - бързото катерене по кариерната стълба крие риск от болезнено сгромолясване.

Не е прецедент способен служител да заеме висок пост, преди да навърши 30 години. Но около една трета от младите топ мениджъри се провалят. Според проучванията основната причина е липсата на житейски опит. Нарушили са биологията на професионалния растеж, понеже не са били достатъчно търпеливи, за да достигнат нужната зрелост.

Е, и друго има - висшестоящите шефове не са ги преценили добре. Но лошото е, че при объркана биология на професионалния растеж най-пострадал е "незрелият плод". Затова бъдете амбициозни, смели, приемайте предизвикателства, но се самооценявайте обективно дали не ви е рано за висок пост, съветват кариерните консултанти.

Festina lente

Бързай бавно, казвали древните римляни. А от по-ново време е онзи експеримент с бонбона, който показва връзката между търпението, самоконтрола и успеха.

През 60-те години на 20. век Уолтър Мишел, социален психолог от Станфордския университет, дал на група 4-годишни деца по един бонбон и им обещал още по един, ако 20 минути издържат да не изядат първия. Някои устояли на изкушението, други се провалили. Мишел проследил децата до пълнолетие. Оказало се, че тези, които не са изяли първия бонбон, за да получат втори, са по-успешни.

Други учени провели още по-мащабно и дългосрочно проучване за търпението и влиянието му върху личностната реализация. Следили 1000 деца на 3-5 години, докато навършат 32 години. Резултатите показали, че нетърпеливите хлапета са по-неспособни да взимат добри решения за себе си като възрастни, имат по-ниски доходи, социален статус и качество на живот.

Та нетърпението винаги е лош съветник и не бива да му се поддавате, колкото и вкусен бонбон да ви предлагат. Внимайте за какво всъщност ви хвалят, когато искат да ви издигнат в йерархията на фирмата. Ще ръководите хора, следователно е много важно да имате качества за това. От едно стъпало нагоре по кариерната стълба личностните характеристики са по-ключови дори от професионалните знания и умения. Отговорност към себе си е да прецените дали сте готови или ви е необходимо още натрупване.

Sic transit gloria mundi

Така отминава световната слава, казвали древните римляни. А съвременните експертите обясняват просто какво се случва на онези, които не са се самооценили правилно и са побързали да лапнат бонбона.

В началото на кариерата знаещите, трудолюбиви и талантливи хора пробиват относително бързо с енергия, амбиции, способност за нестандартни решения. Постигат високи резултати, даже истински значими успехи. Някак естествено получават оферта за мениджърски пост.

Ако младият талант обаче няма нужната психическа зрелост, той остава фокусиран върху личните си цели, а не върху екипа. Не обръща достатъчно внимание на подчинените си, на общуването с тях и с партньори, на поведението и управленския си стил. Всички заедно не постигат очакваните резултати. Отношението към него се променя и от изгряваща звезда се превръща в неуспешен мениджър. Не чак световната, но корпоративната му слава отминава - или го понижават на стъпалото, на което се е справял, или го уволняват.

Ad hoc

За тази цел, преди да приемете мениджърски пост, се диагностицирайте дали няма да ви сполети т.нар. болест на кариерния растеж. Най-честата причина за нея е липсата на житейски опит как се градят отношения, как се създава екип от съратници, как се контролира поведението при криза, твърдят американски учени след изследвания, публикувани в Harvard Business Review.

Навици за общуване, диалог, търпимост, уравновесеност при взимането на решения и т.н. се добиват с практика, т.е. човек трябва да поживее, заключават изследователите. Емоционалната зрялост идва с годините и нивелира присъщите на младостта самоувереност, нежелание или неумение за вслушване в мнението на другите и зачитането му, за убеждаване, мотивиране и вдъхновяване, за всички онези умения, необходими за управлението на хора.

Но емоционалната зрелост, подчертават учените, не зависи пряко от биологическата възраст. Тя е плод на опит, който всеки натрупва за различно време.

10 признака, че сте готови

1. Имате потребност от себераздаване. Ако не сте готови да помагате на хората да бъдат по-добри в това, което правят, няма да станете успешен мениджър. Не че загърбвате собствените си интереси, но не ги поставяте в центъра. Винаги по най-добрия начин ги съчетавате с интересите на другите и те ви имат доверие.

Ако базовата нагласа за себераздаване не съществува, каквито и усилия да полагате, за да усъвършенствате личните си умения, няма да станете лидер, обясняват специалистите. Може да ви назначат за началник, но то не е същото. Най-напред трябва да се промените - по-малко егоизъм, повече отвореност към другите, разбиране, отговорност и почтеност.

2. Обичате да общувате. Не стига да сте нормално контактни. Комуникацията трябва да ви е силна черта. А това ще рече да сте добри говорители и търпеливи слушатели, да сте убедителни и да обединявате хората в общи каузи.

3. Имате т.нар. междуличностна интелигентност. Винаги се стараете да вниквате в хората и в обстоятелствата, да събирате и интерпретирате по правилния начин информацията от средата, да разпознавате детайли и сигнали, да разчитате невербални знаци, да се поставяте на мястото на другите, за да изберете точния момент и най-добрия ход на действие.

4. Гъвкави сте. Лошо е да не сте склонни да променяте мисленето си. За шефа адаптивността е от огромно значение.

5. Не спирате да учите. Задължително е да се стремите към усвояване на нови умения, да излизате от рутината, да променяте работата, себе си и другите, за да постигате повече, да се палите по това, което правите.

Ако ги няма едновременно любознателността, последователността и страстта, не сте постигнали вътрешна нагласа да ръководите хора.

6. Не бягате от конфликти. Наистина е по-мъдро да ги предотвратявате, но в работата често са неизбежни. Мениджърът се проявява точно в начина, по който влиза в сблъсък, управлява го и го урежда.

7. Овладели сте самоконтрола. Дори под високо напрежение успешният мениджър не позволява на чувствата да определят начина, по който реагира.

8. Не мразите рисковете. По-предпазливите по природа са по-скоро служители, не ръководители.

Естествено, трябва да умеете да преценявате смелите си действия и да не се проваляте. Добрият мениджър не е безпогрешен. Но щом често греши, не става за мениджър.

9. Визионери сте. Успешният шеф не се концентрира само в настоящия момент, гледа по-далеч в бъдещето, има цели и амбиции, които споделя с другите. Стреми се да е наясно с цялата картина - крайната цел и пътя, който трябва да бъде извървян за нейното реализиране.

10. Харесвате реда. Ако предпочитате по-хаотичен подход на работа, не сте за ролята на мениджър. За нея е нужна непрекъсната дисциплина и концентрация.

