Как да изберете правилен колега, с когото да споделяте

В работата това помага. Има случаи и в личния живот, в които не искате да говорите с най-близките си, а се нуждаете от по-неутрален слушател

Тежко ви беше, изляхте си душата пред колежката Ана, заклехте я да пази тайна. А тя изля всичко, което чу, пред целия екип. С най-добри намерения, разбира се - да ви помогне.

Ако смятате Ана за приятелка, внимателно преценете дали наистина го е направила с най-добри намерения. Понякога е вярно, че човек не помага на другия с мълчанието си. Когато отговорно прецени, че е така, поема риска да издаде тайната, която се е заклел да пази. И това е доказателство за приятелството му.

Ако Ана ви е просто колежка, трябва да размислите дали не е по-скоро предателка, която е разгласила какво сте й разказали заради склонност към клюкарстване. Не е била правилният човек, пред когото да изливате душата си. Следващият път трябва повече да внимавате на кого се доверявате.

Не е задължително в службата да имате приятели, но помага. Все пак там прекарвате около 1/3 от живота си. Според проучванията хората, които имат поне един приятел в службата, се чувстват по-щастливи, по-продуктивни и се представят по-добре. Приятел е един от Тримата най-ценни колеги за професионалния ви успех.

С него можете да обсъждате работата, но внимавайте в някои ситуации да не се окаже, че сте необективни именно заради приятелските си чувства.

Макар да е прието да се казва, че като отидете на работа, трябва да оставите личния живот и чувствата си зад вратата, според психолозите не бива да изключвате вариант да споделяте с добър колега. Наистина има случаи, в които не искате да говорите с най-близките си хора, а се нуждаете от по-неутрален слушател. Трябва обаче много грижливо да го изберете, за да не се окажете наранени.

Четири типа за отхвърляне

Има черти от характера, които категорично задраскват някои хора като подходящи за изповедници.

о Клюкар. Никога не споделяйте с колега, който има навик постоянно и подробно да разпитва за личния ви живот. Прекаленото любопитство означава, че обича да знае много и надали колекционира информация само у себе си. Ако и охотно коментира пред вас други хора, той е клюкар. Може би не злонамерен, а от онези, които не са в състояние да не разгласяват, понеже имат нужда да блестят като осведомени. Но подбудите му са без значение - не му споделяйте нищо, колкото и да ви е тежко.

о Егоист. Те са два типа. Единия ще познаете по това, че за каквото и да става дума, все извърта нещата към себе си. Започвате да му споделяте, а той вметва "аз минавам през същото" и отприщва поток от думи. Вие слушате, макар че имате нужда да бъдете изслушани. Накрая няма да сте споделили нещото, което ви тревожи, и ще бъдете обременени от чужди проблеми.

Другият тип егоисти са онези, които не искат да се товарят. Смятат, че собствените им тревоги са достатъчни, не са длъжни да проявяват съпричастие. Или се страхуват да не бъдат въвлечени в тайна, която трябва да пазят, чувствайки се неудобно пред общи познати от това, че я знаят. Или не желаят да дават съвети, за да не се окаже после, че са сгрешили.

Ако забележите, че докато говорите, събеседникът проявява нетърпение и се опитва да смени темата, не продължавайте. Разговорът ще ви разочарова.

о Подлец. Те също са няколко вида и всеки е неподходящ. Не се доверявайте, ако не сте сигурни, че душеприказчикът няма да използва споделеното срещу вас за лична изгода. Че няма да го разгласи уж за да помогне на някого. Трети човек му споделя нещо, а той отвръща: "О, не си само ти. Рада да знаеш какво ми каза". Това е подло, без значение дали въпросният познат се усеща или не колко непочтено постъпва.

Пак подлец е този, който ви слуша охотно, но тайно се радва, че имате повече проблеми от него. Той ахка и охка съчувствено, вие усещате тайното му злорадство и се чувствате още по-зле.

о Съдник. Едно е да чуе и да каже мнението си, за да ви помогне. Друго е се изкаже като съдия, като последна инстанции на ума, морала, опита. Вие искате разбиране и евентуално съвет, не демонстрация на превъзходство.

Четири подходящи личности

о Емоционално интелигентен. Способността за съпричастие е важно качество, което трябва да вземете предвид, за да споделите, и което не всеки притежава, колкото и да е добронамерен.

Събеседникът ви трябва да иска и да може да се постави на ваше място. Иначе няма смисъл да му се доверявате - няма да получите нито разбиране, нито адекватен съвет.

о Склонен да споделя. Психолозите твърдят, че е разумно да се доверявате на човек, който преди това е споделил нещо лично с вас. Той не е интроверт, който по характер е предразположен да затваря чувствата си, и може да разбере важето желание да бъдете изслушани. Явно ви и харесва, щом ви е избрал за свой душеприказчик. Реципрочното споделяне е една от предпоставките от просто колеги да се превърнете в приятели.

Малко грубо звучи, но така ще сте и сигурни, че никой няма да злоупотреби с тайната ви, защото и вие знаете нещо лично за него.

о Човек с друга гледна точка. При проблем е от полза да го обсъдите с добронамерен колега, за когото знаете, че има по-различно светоусещане от вашето. Примерно вие по-често се ръководите от чувства, а той от разум. Или вие сте склонни да драматизирате, а той гледа по-леко на нещата. Или вие се горещите, а той е хладнокръвен. Така ще се допълните.

о Оптимист. Може би най-важната препоръка на специалистите е да се доверявате на хора, които имат позитивно виждане за живота. Те са в състояние да ви покажат, че ситуацията не е толкова зле, колкото си мислите, и да предложат решение, като изхождат от оптимизма си.

Сигурно е, че след разговор с песимист няма да ви стане по-добре, а ще ви се прииска да си бяхте мълчали, защото всичко ще ви се вижда по-черно.

