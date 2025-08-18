9 грешки в поведението, които отблъскват на работа

Те могат да провалят дори най-компетентните служители, защото ги правят нехаресвани в екипа

Надали сте от онези щастливци, които си работят сами, нямат началник над главата, нито колеги, нито партньори, с които да се съобразяват. Къде ти днес такива професии... Имате и шеф, и екип, и външни хора, с които непрекъснато контуктувате по делови задачи. От отношенията ви с тях в голяма степен зависи професионалния ви успех. Естествено, за него най-важна е компетентността, но значително по-лесно ще ви е да го постигате, ако не правите грешки в поведението, с които отблъсквате.

От проучванията сред служители какво не харесват у колегите си може да се направи списък на онова, което най-често проваля и способните хора при екипната работа. Някои са саморазбиращи се (нахалството, да речем), но други не са чак толкова близко до ума (прекаленото споделяне например).

1. Емоционални изблици. Яд, гняв, раздразнение, нетърпение безспорно са отблъскващи. Но в делова среда невъздържаността на щастливи емоции също показва нестабилност. Демонстрирането на прекален възторг, проявите на буйна радост пред колеги ги карат да подлагат под съмнение дали може да ви се има доверие.

Добрият контрол над собствените чувства се оказва важен фактор за харесване. Обратното - неспособността да се владеят емоциите дори плаши.

2. Неточност. Ще го направите, но с малко закъснение, какво пък толкоз... Изключително дразнещо е не само за шефа, но и за колегите ви, ако не си изпълнявате задачите навреме. При екипната работа така затруднявате някой друг.

3. Небрежност. И с некачествено свършена ваша задача може да провалите целия екип. Как да ви харесват, като не могат да разчитат на вас.

4. Нахалство. Да сте настойчиви е едно, да сте нахални е друго. Ако не правите разлика, никой не ви харесва.

5. Затворен ум. Имате твърдо мнение за всички и всичко, не сте склонни да чуете различно мнение. А ако събеседникът ви успее все пак да го вмъкне, веднага се заемате да го оборите. Това показва, че имате склонност да отсъждате и осъждате, без да се опитвате да виждате света през очите на другите.

Точно обратното прави хората харесвани - желанието да научат нови неща, да ги преценят и тогава да си съставят мнение.

6. Изобилно говорене. Когато заливате събеседника си с ненужни количество информация, хем му губите времето, хем сякаш подценявате способността му да ви разбере. Сякаш го смятате за непрофесионалист, за глупак.

А ако пък включвате разкази, които нямат място в професионалния разговор, не се сближавате и не печелите доверие. На работа сте и с прекомерно споделяне изглеждате обсебени от себе си, което не е причина колегите да ви харесват.

7. Самохвалство. Няма значение дали го правите съвсем директно или "скромно", уж се надсмивате над себе си, а всъщност искате да изтъкнете положителните си качества, или уж се тюхкате за нещо ("Не ми получи много добре този проект"), а си просите комплимент. Във всички варианти ставате несимпатични.

Особено неприятно е да се хвалите, че познавате важни личности, за да вдигнете собствената си цена.

8. Клюкарстване. Да обсъждате с колега други колеги дори добронамерено ви прави отблъскващи. Защото не е далеч от ума на събеседника ви, че както приказвате за онези хора, така ще приказвате и за него.

9. Негативизъм. Общуването с негативно настроен колега натоварва. Изтъкването на лоши неща и мрачните прогнози сякаш облъчват с отрицателна енергия. Кой обича да си има работа с човек, който не вярва, че може да се случи нещо добро?

