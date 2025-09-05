Вълшебната фраза, с която печелите доверие и професионален успех

С "Разкажете ми повече" карате събеседника да се чувства уважен и си давате възможност да го разберете по-добре

Ако попитате 100 човека дали са добри шофьори, 99 ще отговорят "да". Ако попитате 100 човека дали са добри слушатели, всички ще се похвалят с тази способност.

Само че изследванията за уменията при общуване също както и статистиките за катастрофите доказват, че хората силно се надценяват. Само 10% умеят да слушат, твърдят специалистите по комуникация, като се позовават на резултати от проучвания. Отгоре на всичко броят намалява, защото хората са все по-претоварени от информация и ангажименти, все бързат, липсват им концентрация, търпение и съпричастност дори когато от умното слушане зависи професионалния им успех.

Слушането е съществена част от умението за комуникация, а то е основно за създаването на доверие, което пък позволява да постигате успех в работата си с шефа, колегите, партньорите. Затова експертите съветват честно да се самооцените и да развиете способността си за съпричастно и умно слушане, ако откриете, че не я притежавате.

Пространство за разговор

"Хората често подхождат прибързано в разговорите, губят фокус или заемат отбранителна позиция - посочват професорите Джефри Ип и Колин Фишър. - Първата стъпка към решаването на тези проблеми е да признаете, че те съществуват. Втората е да запомните една проста фраза - "Разкажете ми повече". Тя създава пространство за разговор."

Фразата е вълшебна, защото едновременно карате събеседника си да се чувства уважен - интересувате от това, което говори, и давате на себе си възможност да научите повече. Ако прибързате, ще я пропуснете. Също и ако загубите фокус - слушате разсеяно и не вниквате в детайли.

Търсенето на информация предизвиква доверие към вас, а на вас ви осигурява по-пълна картина. В състояние сте да вземете по-добро решение, да сте по-гъвкави в общуването и в крайна сметка да постигнете това, което целите, обясняват експертите.

Динамика в положителна посока

"Разкажете ми повече" са безценни думи и когато сте на път да заемете отбранителна позиция. Така си създавате пространство за учене, вместо да преминавате директно към отговор или защита, твърди Джефри Ип.

Тук фразата е вълшебна обаче не само защото си изяснявате ситуацията, а защото е вероятно тя да промени динамиката на разговора в положителна посока. Т.е. да успеете да обърнете мнението на събеседника си. Това е много по-вероятно, след като с трите думи демонстрирате, че го цените, искате да го чуете в подробности и да се отнесете с уважение към него. Така будите доверие и отваряте път за разбирателство.

На теория изглежда ясно и лесно, но на практика мнозинството от хората проявяват дефанзивна реакция, когато смятат, че някой не е съгласен с тях или ги напада. Като разговорът тръгне към негативна обратна връзка или спор, вместо да разберат точно защо и да подходят уважително, те решават, че трябва да демонтрират компетентност и авторитет. Така събеседникът им се чувства пренебрегнат и престава да бъде склонен на сътрудничество.

Ако усетите, че заемате отбранителна позиция, не бързайте да защитавате действията си или да предлагате решения. Използвайте "Разкажете ми повече" и ще постигнете редица положителни ефекти, препоръчва Ип. Сред тях е този - ще намалите емоционалната температура на разговора и ще помогнете всички да мислите трезво.

Резонанс на позитивност

Двете най-важни комуникационни умения са умното слушане и способността да накарате другите да ви слушат. Както се досещате, те са тясно свързани - когато вие слушате, събеседникът ви отвръща със същото.

Психофеноменът се нарича резонанс на позитивност. Той е двустранен: проявявате го вие, в отговор го проявява събеседникът ви. Това осигурява синергия между двама ви и резултатът е сътрудничество.

Пътят към него започвате с вълшебната фраза "Разкажете ми повече", а после трябва да се стараете наистина да се потопите в разговора.

"Слушането е много повече от това да позволите на някого да говори, докато чакате да отговорите. Красотата на слушането е другият да започне да се чувства приет. Слушането е форма на духовно гостоприемство, чрез което го каните да ви стане приятел", казва проф. Хенри Ноуен.

Суперкомуникатори

И други експерти са категорични, че ще постигнете много в личностното и професионалното си развитие, ако се научите да слушате.

"Ако анализирате поведението на най-успешните хора в бизнеса, в политиката, във вашия екип, ще видите, че имат общо - умеят да слушат другите и могат да накарат другите да ги слушат. Те са суперкомуникатори", казва Чарлз Дюиг, автор на книгата "Суперкомуникаторите: Как да разблокираме тайния език на свързването".

